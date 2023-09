Hrvatskoj oduzeto domaćinstvo Svjetskog prvenstva, pljušte međusobne optužbe

Nakon što je Svjetska atletska federacija (WA) oduzela Hrvatskoj organizaciju Svjetskog prvenstva u krosu 2024. godine, a Hrvatski atletski savez (HAS) na to reagirao kratkim priopćenjem u je kojem svu odgovornost prebacio na partnera u projektu AK Maraton 2000 optužujući ga za "petljanja s budžetom", stigao je odgovor druge strane.

Hrvatska, točnije Medulin i Pula, domaćinstvo ovog natjecanja dobila je 15. srpnja 2022. Tom je prigodom Ivan Veštić, predsjednik HAS-a, ustvrdio da je to "najobuhvatnije atletsko natjecanje koje je dobila Hrvatska", da će "najbolji svjetski trkači trčati na najljepšoj stazi na svijetu", poentiravši sljedećim riječima: "To će biti velika promocija, riječ je o satima izravnog prijenosa. Ovo je zapravo naša konkretna poruka svima da sport nije trošak, nego dobit. HAS je partner koji donosi vrhunski svjetski projekt za promociju Hrvatske." I to je bilo sve od čelnog čovjeka hrvatske atletike sve do danas. Nikakve konferencije za novinare ni posebne promocije Svjetskog prvenstva nisu poduzimali – piše u propćenju koje potpisuju Robert Franjković, predsjednik AK Maraton 2000, Elvis Peršić, predsjednik Atletskog saveza Istre i Mate Mezulić, predsjednik Atletskog kluba Medulin.

Nisu napisali ni obećani elaborat na temelju kojeg su od Vlade RH tražena sredstva, pa smo to napravili mi kako ne bi bili probijeni dogovoreni rokovi i kako bi nam Vlada do 12. lipnja ove godine odobrila tražena sredstva. To je Vlada i napravila na sjednici 7. lipnja kada je za organizaciju prvenstva izdvojila 948.300 eura. Hrvatska turistička zajednica odobrila nam je dodatnih 80.000 eura. Nakon sastanaka koje smo ponovno mi sami odradili s lokalnom zajednicom i institucijama prijedlog je bio da Istarska županija osigura 100.000 eura, kao i Turistička zajednica Istarske županije, po 80.000 eura trebali su izdvojiti Grad Pula i Općina Medulin, a također po 80.000 eura trebalo je stići od Turističke zajednice Medulin i Turističke zajednice Pula. Što se tiče spomenutog "petljanja s budžetom", intervencija u budžet napravljena je upravo na zahtjev HAS-a. Planirani budžet je bio revidiran s prvotnih 2,5 milijuna na 2,1 milijuna USD, pa smo s potvrđenih gotovo 1.5 milijuna USD mi već bili vrlo blizu zatvaranja financijske konstrukcije – piše dalje u priopćenju.