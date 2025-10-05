Velimir Zajec: Potresen sam, svijet je izgubio posebnog čovjeka, a ja velikog prijatelja

Srpsko-američki poduzetnik i ugledni sportski djelatnik Milan Mandarić preminuo je u 88. godini u Beogradu. Ostavio je neizbrisiv trag kao pionir Silicijske doline, ali mi ga ipak više pamtimo kao vlasnika brojnih europskih nogometnih klubova, od Portsmoutha do Leicester Cityja. U Portsmouthu je svojedobno za trenera doveo Velimira Zajeca, koji se danas od Mandarića oprostio emotivnim riječima.

"Duboko me potresla vijest o odlasku mog prijatelja i velikog vizionara, Milana Mandarića. ​Milan mi je dao ruku i povjerenje kad sam došao u Englesku, u Portsmouth. Vjerovao je u mene i moj rad i bio je ključan čovjek koji je omogućio da radim u jednoj od najjačih liga na svijetu. Njegova strast prema nogometu, hrabrost da sanja veliko i odlučnost da te snove pretvori u stvarnost bili su zarazni. ​Nogometni svijet je izgubio posebnog čovjeka, a ja sam izgubio prijatelja kojeg sam neizmjerno cijenio. Pamtit ću ga po toplini, velikom srcu i viziji koju je uvijek nosio. ​Hvala ti za sve, Milane. Počivaj u miru.", napisao je Zajec, aktualni počasni predsjednik Dinama.

Zajeca je Mandarić doveo na klupu Portsmoutha umjesto Harryja Redknappa, a legenda Dinama ukupno je vodila Portsmouth u 21 utakmici, odnosno do studenog 2004. do travnja 2005. godine.