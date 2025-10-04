Umro Milan Mandarić. Rođen u Gospiću, bježao od Tita i postao jedan od najbogatijih Srba

Tužnu vijest o smrti Milana Mandarića potvrdila je njegova dugogodišnja suradnica Sanja Karlica Tratnik, a prema informacijama slovenskih medija, preminuo je u Beogradu nakon što je posljednjih mjesec dana bio priključen na aparate za održavanje života. Mandarić, rođen 5. rujna 1938. u Gospiću, a odrastao u Novom Sadu, bio je jedan od najutjecajnijih i najbogatijih poslovnih ljudi s prostora bivše Jugoslavije, čija životna priča nalikuje filmskom scenariju o uspjehu, riziku i strasti prema nogometu. Njegov put od vlasnika male obiteljske radionice do milijunaša koji je preuzimao posrnule nogometne velikane svjedoči o iznimnoj poslovnoj sposobnosti i viziji koja je nadilazila granice i industrije.

Njegov poduzetnički duh pokazao se vrlo rano. Sa samo 21 godinom preuzeo je očevu strojnu radionicu u Novom Sadu i u svega nekoliko godina pretvorio je u jednu od najvećih tvrtki u tadašnjoj Jugoslaviji. Međutim, u socijalističkom režimu, gdje se na bogatstvo gledalo sa sumnjom, a uspješni pojedinci smatrali su se političkom prijetnjom, Mandarić je osjetio da njegov potencijal ne može biti ostvaren. Zbog toga je 1969. godine odlučio napustiti zemlju i, ostavivši veći dio imetka iza sebe, krenuti u Sjedinjene Američke Države u potrazi za novim početkom. Taj se potez pokazao ključnim za izgradnju njegova globalnog poslovnog carstva.

Po dolasku u Kaliforniju, zaposlio se u tvrtki za proizvodnju računalnih komponenti. Ubrzo je prepoznao golemi potencijal tehnološke revolucije koja se rađala u onome što će kasnije postati poznato kao Silicijska dolina. Nakon nesuglasica s partnerima u jednom startupu, 1971. godine osniva vlastitu tvrtku, Lika Corporation. Do 1976. godine Lika je postala najveći proizvođač računalnih komponenti u SAD-u, a Mandarić je stekao američko državljanstvo. Nakon prodaje Like, osniva novu tvrtku koja se specijalizirala za proizvodnju tiskanih pločica i postala globalni div u elektroničkoj industriji. Upravo su mu ti tehnološki pothvati donijeli početni kapital koji mu je omogućio daljnje investicije.

Njegovo bogatstvo, procijenjeno na oko 118 milijuna eura u 2025. godini, nije rezultat jednog sretnog poteza, već desetljeća strateškog ulaganja. Nakon uspjeha u tehnološkom sektoru, Mandarić je diversificirao svoj portfelj, ulažući u investicijsko bankarstvo, nekretnine diljem SAD-a i Europe te, naposljetku, u svoju najveću strast – nogomet. Njegova sposobnost da primijeni čvrste poslovne principe na upravljanje sportskim klubovima postala je njegov zaštitni znak, donoseći mu reputaciju čovjeka koji zna kako oživjeti klubove na rubu propasti.

Mandarićeva ljubav prema nogometu trajala je cijeli život, još od dana kada je kao mladić igrao za FK Novi Sad. Svoju strast prvi je put pretočio u posao u SAD-u, gdje je osnovao F.C. Lika i bio vlasnik San Jose Earthquakesa. Uvidjevši ograničen potencijal nogometa u Americi u to doba, okrenuo se Europi. Prvo je imao udjele u belgijskom Standard Liègeu, a zatim je preuzeo vlasništvo nad Charleroijem te francuskim OGC Nice, s kojim je 1997. osvojio francuski kup, ali i doživio ispadanje iz prve lige. Ipak, najveći trag ostavio je u Engleskoj, gdje je postao poznat kao spasitelj posrnulih klubova s velikom tradicijom.

U Englesku je stigao 1999. godine preuzevši Portsmouth, klub koji se gušio u nižim ligama. Njegova ključna odluka bila je postavljanje Harryja Redknappa za menadžera, što je rezultiralo povijesnim ulaskom u Premier League. Klub je kasnije prodao uz profit. Godine 2007. preuzeo je Leicester City za oko 29,5 milijuna eura. Iako je njegovo vrijeme u klubu obilježeno čestim smjenama trenera, pod njegovim vodstvom klub se vratio iz treće u drugu ligu, a kasnije ga je prodao tajlandskim investitorima za gotovo 47 milijuna eura, koji su klub kasnije odveli do senzacionalnog naslova prvaka Engleske. Njegov treći engleski pothvat bio je Sheffield Wednesday, koji je 2010. kupio za simboličnu jednu funtu, ali s preuzimanjem golemih dugova. Stabilizirao je klub, vratio ga u Championship i prodao ga 2015. za 44 milijuna eura.

Nakon engleske avanture, Mandarić se vratio na prostore bivše Jugoslavije. U ljeto 2015. preuzeo je slovensku Olimpiju iz Ljubljane i već u prvoj sezoni donio joj naslov prvaka nakon 21 godine čekanja. S Olimpijom je osvojio još jedan naslov i dva kupa prije nego što je klub prodao 2021. godine. Njegov posljednji angažman bio je u klubu za koji je navijao kao dječak, novosadskoj Vojvodini, gdje je obnašao funkciju potpredsjednika. Iako se tijekom karijere suočavao s pravnim izazovima, uključujući i optužbe za utaju poreza u Velikoj Britaniji od kojih je oslobođen, njegova ostavština ostaje priča o čovjeku koji je američki san pretvorio u globalnu poslovnu i sportsku stvarnost.