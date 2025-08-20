Izračunali smo: Evo koliko će bodova Dinamo ove sezone osvojiti u Europi

Dok su Rijeka, Hajduk i Varaždin već upisali ukupno deset utakmica u kvalifikacijama za ovosezonsko izdanje europskih natjecanja (pritom su Hajduk i Varaždin ispali iz Europe), Dinamo kao izravni kvalifikant u Europsku ligu još uvijek čeka na početak međunarodnog dijela sezone. Na prvu utakmicu će plavi čekati još više od mjesec dana, budući da je prvo kolo ligaške faze na rasporedu tek 25. rujna. Uzevši u obzir Dinamovu europsku prošlost, ali i klupsku sadašnjost, hrvatski predstavnik je možda i najzahtjevniji klub za predvidjeti od svih u novoj sezoni Europske lige. Dva su glavna aspekta po kojima je, u ovom trenutku, moguće barem donekle izmjeriti status momčadi za nadolazeće natjecanje. Jedan je europski koeficijent kluba, a drugi je vrijednost kadra. Forma momčadi ne može biti relevantan mjerljiv faktor u ovom trenutku budući da su mnoge momčadi odigrale tek jednu ili dvije natjecateljske utakmice u novoj sezoni, pa tako jednostavno nemamo dovoljan uzorak. Po ta dva različita aspekta, Dinamo je gotovo pa u dijametralno suprotnoj poziciji.