Veliki zagrebački talent odlazi u Ameriku: 'To je ponuda koju nisam mogao odbiti...'

U pobjedi nad Cibonom koja je Megi donijela pobjedu vrijednu doigravanja ABA lige presudne koševe u posljednjih stotinjak sekundi (tricu i dvicu) zabio je 20-godišnji Zagrepčanin Andrija Jelavić. To 210 centimetara visoko krilo, uz Petrovića i Markovića, s prosjekom od 11 koševa i 7,5 skokova najvažniji je igrač najmlađe momčadi regionalne lige koja će treći put zaredom igrati u doigravanju. A ono će svim ovim mladim igračima dobro doći kako bi dodatno očvrsnuli za karijere koje ih čekaju. Jelavića pak čeka odlazak preko Atlantika. I dok će Bogoljub Marković već ovo ljeto izravno na NBA draft, mladi Hrvat će pak na NCAA parkete, i to ne na bilo koji faks, nego na Kentucky, jedno od najuglednijih američkih košarkaških sveučilišta. Andrija će, dakle, braniti boje sveučilišta koje je osam puta osvojio naslov američkog sveučilišnog prvaka i koje je od aktivnih NBA zvijezda izbacilo Shaija Gilgeous-Alexandera, Anthonyja Davisa, Karl-Anthonyja Townsa, Devina Bookera, Bama Adebaya, Tylera Herroa, Jamala Murraya, Tyresea Maxeya... Svoju povijest među "Divljim mačkama" imaju i slavni treneri Adolph Rupp, Pat Riley, Rick Pitino i John Calipari.

Osim blistave povijesti, valja reći da je po pitanju proračuna za momčad (a u sveučilišnoj košarci sada se i ozbiljno zarađuje) riječ i o fakultetu takozvane zlatne razine, kakvih je najmanje osam, koji za igrače ima na raspolaganju 10 milijuna dolara. Osim Kentuckyja, to su još i Duke, Indiana, Michigan, North Carolina, Teas Tech, Arkansas i Brigham Young University (BYU). Čak dvadesetak koledža je u rangu između sedam i devet milijuna dolara. Još prije samo pet godina oko 4400 igrača iz prve NCAA divizije bilo je legalno plaćeno nula dolara. A danas je pak taj broj u stotinama milijuna dolara. Dakako, tu nije riječ o profesionalnim ugovorima, ali jest o isplatama na račun famoznog NIL-a, sposobnosti igrača da svojim imenom, imidžem i učinkovitošću na terenu doprinosi rezultatima i ugledu koledža.

U kontekstu svih ovih činjenica, premda je koketirao i s idejom odlaska na NBA draft, Andrija Jelavić odlučio se za sveučilište. Kako je donio tu važnu odluku?

– Kao što svi znamo, na NBA draftu nisam bio projiciran dovoljno visoko i držim da je ovo za mene bolja opcija. Da se malo kalim u sveučilišnoj košarci i da ljudima iz NBA lige budem oku bliže pa da onda opet pokušam. Ondje ću zacijelo biti u dobrom izlogu.

Negdašnji igrač Cedevite Junior počašćen je što ga želi netko poput Kentuckyja, a dobrodošlicu mu je već izrazio i njihov navijački pogon zvan Big Blue Nation.

– Interes za mene pokazao je veći broj koledža, a na kraju se to svelo na četiri-pet vrhunskih među kojima je Kentucky bio najveće ime. Bila je to ponuda koju nisam mogao odbiti. Ondje me čeka pozicija četvorke, koju sam igrao u u Megi, tako su slagali momčad. Velika mi je to čast. Premda još nisam ni došao tamo, već sam to osjetio preko društvenih mreža. Njihova baza navijača je ogromna. Tamo se živi košarka i meni se to sviđa. Istovremeno je i čast i sreća što su me prepoznali.

Dakle, ni ideja NBA drafta nije još zamrla s obzirom na to da će u svibnju napuniti tek 21 godinu, pri čemu treba reći da je na draftu NBA igračima postalo 115 košarkaša Kentuckyja, od kojih je 50 izabrano u prvoj rundi.

– Imam još prostora, dakle imat ću još pravo izaći i na NBA draft.

S obzirom na te obveze, hoće li ovog ljeta imati prostora posvetiti se reprezentaciji, koju čekaju pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u društvu Danske i Norveške.

– Ne znam kada ću morati ići tamo jer to mi je još sve novo. No volio bih poziv reprezentacije i držim da bi neke od talentiranijih mlađih igrača trebalo polako uvoditi u seniorsku reprezentaciju.

U toj vrsti voljeli bismo vidjeti i braću Ivišić, koja su ove sezone igrala za različite koledže, Tomislav za Illinois i Zvonimir za Arkansas, a sljedeće sezone bit će zajedno u Illinoisu. Osim dvojice talentiranih centara, u sastavu momčadi iz NCAA divizije jedan igrali su još i Zanki, Ljubičić, Matleković, Beljan, Bošnjak, Brčić, Brzović, Dubravčić, Njegovan i Zagoršak.