Veliki talent Dinama potpisuje za velikana! Modrima sedam milijuna eura

Ante Ćorić stigao je u Italiju i pred potpisom je za Romu. 21-godišnji veznjak Dinama još samo mora proći liječnički pregled i zatim potpisati ugovor na pet godina, pišu talijanski mediji.

Pretpostavlja se da će Dinamo od ove prodaje zaraditi sedam milijuna eura, dok će Ćorić zarađivati milijun eura godišnje.

Ćorić je sa 17 godina debitirao za Dinamo, do sada je upisao i četiri nastupa za hrvatsku reprezentaciju, ali se nije uspio izboriti za mjesto u momčadi za Svjetsko prvenstvo.

#ASRoma have struck a deal with Dinamo Zagreb for Ante Coric, worth €7m plus €1m bonuses, and he flew in for a medical today https://t.co/5RzsA7zAWb #LFC #AFC #MCFC #HNS #Hrvatska via @PagineRomaniste pic.twitter.com/DHmrf7P9Ru