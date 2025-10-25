Naši Portali
ŠOK PRED UTAKMICU

Veliki problem za Barcelonu uoči El Clasica! Ovome se Katalonci nisu nadali

LaLiga - FC Barcelona v Getafe
ALBERT GEA/REUTERS
Stipe Karadžole/Hina
25.10.2025.
u 16:23

Utakmica u nedjelju na Santiago Bernabeu počinje u 16.15 sati

Barcelona, aktualni prvak španjolske La Lige, potvrdila je da će momčad u nedjelju, u velikom derbiju kod Reala u Madridu, biti bez jednog od najboljih igrača, Brazilca Raphinhe.

Posljednjih dana je postojala mogućnost za potpuni oporavak Raphinhe koji je krajem rujna ozlijedio tetivu koljena. Nije samo Raphinha trenutačno izvan pogona u Barceloni pa tako u Madridu neće zaigrati niti vratar Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo i Lewandowski od važnijih igrača.

Još uvijek su za nastup upitni Ferran Torres i Kounde, ali za njih dvojicu postoji velika vjerojatnost da će početi utakmicu od prve minute. S četiri pogotka Ferran Torres je uz Lewndowskog trenutačno najbolji klupski strijelac u prvenstvu.

Trenutačno su Real i Barcelona na vodeća dva mjesta ljestvice La Lige, a u El Clasico madridska momčad ulazi s dva boda prednosti.

Utakmica u nedjelju na Santiago Bernabeu počinje u 16.15 sati.
Ključne riječi
Real Madrid Raphinha Barcelona

