Veliki preokret u Dinamu: Na klupu stiže igračka legenda plavih!

Ovoga tjedna trebala bi biti zgotovljena sistematizacija Dinamove struke na svim razinama, od šefa nogometne škole do članova stručnoga stožera prve i druge momčadi.

No, veći dio do jučer upražnjenih mjesta već je popunjen ili je s kandidatima načelno sve usuglašeno. Novosti ipak ima, i to u stožeru Dinama II., odnosno mlade momčadi koju je do jučer vodio Igor Jovićević.

Naime, isplivao je novi, u ovom trenutku najozbiljniji kandidat – 46-godišnji Goce Sedloski.

Pogađate, ta ideja rođena je u Međugorju, u čijemu je susjedstvu, u Širokom Brijegu, Sedloski živio do prošloga ljeta, kao trener tamošnjeg premijerligaša.

I ondje je Sedloski bio postavljen za trenera po Mamićevoj preporuci, u kolovozu 2018. godine.

Sedloski je, dakle, prva opcija za Dinamovu B momčad, iz nekoliko razloga. Njegova prednost u odnosu na Ivana Preleca je što može i želi odmah doći u Dinamo, jer je slobodan, dok Prelec ipak želi prvo završiti posao u Istri 1961. Goce je, u usporedbi s Prelecom, svakako i iskusniji jer iza sebe ima već četiri klupska angažmana, i tri trofeja, sva tri s Vardarom; Superkup iz 2015., te naslove prvaka iz 2016. i 2017. godine.

Vodio Vardar, Široki, Rigu...

S najtrofejnijim makedonskim klubom bio je Dinamov suparnik u 2. pretkolu Lige prvaka 2016. godine, pa iako je Vardar bio poražen u obje utakmice (1:2, 2:3), ostavio je vrlo dobar dojam.

Goce je prethodno vodio i makedonski klub Turnovo (2013. – 2014.), letonsku Rigu (2018.), te spomenuti Široki Brijeg (2018. – 2019.), s kojim je 2017. bio u finalu Kupa u kojemu je u dramatičnom raspucavanju 11-eraca bio poražen od Sarajeva.

Goce Sedloski ne spominje se prvi put u kontekstu angažmana u Dinamu. U Zagrebu je bio viđen baš te 2017. godine, kada je plave vodio Mario Cvitanović, no ta priča nije bila zaživjela. Zna se da je Mamić oduvijek cijenio Gocinu srčanost, požrtvovnost, temperament, na kraju i njegove stručne, trenerske kvalitete.

Naime, Sedloski je u Dinamu proveo čak šest i pol godina, 1998. do 2005. (s polugodišnjom stankom dok je bio član japanskog Sendaija), i kod svih trenera imao je izvrstan status. On je bio prvi stranac s kapetanskom vrpcom u Dinamu u Hrvatskoj ligi, nažalost baš u najgoroj sezoni plavih 2004./2005., kada su završili u Ligi za ostanak.

Ukupno je skupio 191 nastup za Dinamo u svim natjecanjima (23 europske, debitirao protiv Manchester Uniteda u Zagrebu), postigao 36 pogodaka, s plavima je osvojio čak osam trofeja, od toga tri naslova prvaka. Učio je od Vlaka, Zajeca, Kranjčara, Lončarevića, Ćire Blaževića... Ne zaboravimo da je od 1996. do 1998. godine igrao i za Hajduk, kamo je stigao iz svoga matičnog kluba Pobede iz Prilepa. Za reprezentaciju Sjeverne Makedonije skupio je točno sto nastupa.

Kad je u pitanju prva momčad plavih, Igor Jovićević bio je, čini se, jedini izbor braće Mamić, i davno predodređen za šefa prve momčadi. I on je već bio kandidat, prije Bjeličina dolaska, a sada više nema prepreka za prelazak na klupu seniora.

Njegovo predstavljanje planirano je za sredinu tjedna, na specijalnoj videokonferenciji za medije, na žalost tjedan dana nakon tužnoga posljednjega ispraćaja Igorova oca, nedavno preminule Dinamove legende Čede Jovićevića.

Krznar Jovićevićev pomoćnik

Igor Jovićević također je već izabrao svoj stručni stožer. U njemu će biti jedno novo, jako ime, 47-godišnji Zabočanin Damir Krznar, do jučer direktor Dinamove nogometne škole, te bivši pomoćnik Zorana Mamića u Dinamu, Al Nasru, Al Hilalu i Al Ainu. Bit će tu i Alen Peternac, zatim kondicijski treneri Štefanić i Marina te trener vratara Željko Rumbak.

Dinamo tako prvi put u svojoj povijesti za trenera dobiva čovjeka koji je nekada bio igrač Real Madrida, dečka koji je svojedobno svlačionicu dijelio s velikanima, Prosinečkim, Butragueñom, Luisom Enriqueom, Hierrom, Raúlom..., a trenerski zanat, među ostalim, učio od Rafaela Beníteza u Real Madridu i Josipa Kužea, kod kojega je igrao za NK Zagreb.

Igor Jovićević u nasljeđe Goci Sedloskom ostavlja mladu momčad Dinama u četvrtfinalu Lige prvaka, gdje ih čeka Benfica, te Dinamo II. na osmom mjestu Druge HNL.

Klupa Dinama II. spada među najprestižnije i najprimamljivije trenerske poslove u Hrvatskoj, ne samo zbog financijskih primanja nego i zbog činjenice kako može biti odskočna daska prema prvoj momčadi plavih. Goce je očito spreman zasukati rukave i sjesti u tu “čekaonicu”...