PADA KRAMARIĆ

Rijeka prodaje Fruka u rekordnom transferu? Pregovori su u tijeku

Rijeka i Gorica sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
13.01.2026.
u 21:38

Uspostavljen je kontakt između klubova i pregovori su u tijeku, a Pao je spreman platiti deset milijuna eura

Grčki Panathinaikos vrlo je zainteresiran za najboljeg igrača HNL-a u 2025. godini, po izboru kapetana, Tonija Fruka - piše Novi list. Zelenima je potreban igrač koji može pokriti više pozicija u veznom redu (konkretno 'osmicu' i 'desetku'), a izgleda kako je izbor pao na Fruka.

Uspostavljen je kontakt između klubova i pregovori su u tijeku, a Pao je spreman platiti deset milijuna eura. U slučaju da Rijeka pristane, ta bi odšteta učinila Fruka najskupljim igračem koji je ikada napustio Rijeku. Taj rekord zasad drži Andrej Kramarić kojeg je Leicester City u siječnju 2016. platio devet milijuna eura.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija

Fruk je u prvoj polovici sezone upisao 18 nastupa te zabio deset golova i upisao dvije asistencije. Probio se i do statusa hrvatskog reprezentativca te je za vatrene dosad upisao pet nastupa i zabio jedan pogodak.

Aktualni ugovor mu istječe u ljeto 2027. pa za Rijeku ima više smisla prodati ga sada nego na ljeto kada bi mu cijena pala budući da bi ušao u zadnju godinu ugovora, naravno ako ga ne odluči produljiti. Transfermarkt ga procjenjuje na devet milijuna eura. Za Rijeku je zabio 30 golova i upisao 31 asistenciju u 117 nastupa.
Ključne riječi
Panathianikos HNK Rijeka Toni Fruk

