Slavnom Nijemcu prijeti zatvor, u pozadini je mračna priča. Svjedokinja: Tjerao me na intimni odnos

U Njemačkoj je velika priča oko Stefana Kuntza, do nedavnog sportskog direktora HSV-a. Nakon što je krejem prosinca napustio dužnost zbog, kako je tada navedeno, “osobnih obiteljskih razloga”, sada su se pojavile ozbiljne optužbe.

Prema pisanju Bilda, jedna zaposlenica se u prosincu obratila nadzornom odboru i optužila Kuntza za spolno uznemiravanje, navodeći da je to bio pravi razlog razlaza.

"Jedna žena se u razgovoru s Kuntzom osjećala prisiljeno na oralni seks", stoji u tekstu Bilda, uz dodatak da su ovakvi incidenti interno obznanjeni nakon što je se jedna zaposlenica obratila nadzornom odboru kluba početkom prosinca.

Opisala je ponašanje Kuntza kao "neprikladno", te dodala da ju je "verbalno seksualno uznemiravao".

Kuntz je sve “odlučno” odbacio, govori o lažnim optužbama i “preuranjenim osudama”, te najavljuje pravne korake.

S druge strane, HSV je poručio da nakon “pažljive provjere” optužbe smatra vjerodostojnima, a Kuntzove tvrdnje o kleveti nazvao “netočnima i obmanjujućima”.

Trenutačno je riječ protiv riječi i pravno vrijedi pretpostavka nevinosti. No važno je i to da klub ovakve prijave shvaća ozbiljno, jer se u nogometu takve teme prečesto guraju pod tepih.

Nadzorni odbor HSV-a posljedično je angažirao vanjsku odvjetničku tvrtku koja je vodila više razgovora s dotičnom zaposlenicom, koja je imenovala i drugu radnicu HSV-a s navodno sličnim iskustvima s Kuntzom. Zatim je i ona ispitana te je zaključeno da su iskazi vjerodostojni.

"Živopisni iskazi druge zaposlenice ostavili su snažan dojam uvjerljivosti", stoji u tekstu.

Uoči zimske stanke, nadzorni odbor HSV-a suočio je Kuntza s optužbama. U početku je najavio da će im dati izjavu, ali njegov odvjetnik zakazao je sastanak. Iz Kuntzova tabora, dodaje Bild, ipak poručuju da mu nikada nisu ni dali priliku da objasni situaciju. Kuntz nije želio komentirati ove navode za Bild, ali njegova strana poručuje da "nije bilo nuđenja oralnog seksa". Tvrde, naime, da se radi o kampanji blaćenja koju netko bogato plaća. Kažu da ga se HSV želio riješiti jer bi po aktivaciji novog ugovora i u slučaju ostanka momčadi u ligi njegova plaća bila znatno veća.

Dokažu li mu krivnju, Kuntzu ne samo da prijeti progon iz nogometa, već i zatvorska ćelija. Inače, Kuntz je kao sportski direktor HSV-a ljetos u taj kultni njemački klub doveo hrvatskog reprezentativca Marija Vuškovića.



Kuntz je inače legenda njemačkog nogometa, bivši reprezentativac koji je za Elf nastupao od 1993. do 1997. godine, a tijekom klupske karijere najveći je trag kao igrač ostavio u Bayeru iz Leverkusena, Kaiserslauternu i Bochumu.

Prije dolaska u urede HSV-a u svibnju 2024. godine, Kuntz je bio izbornik Turske, te ranije Njemačke (samo tri utakmice) i Njemačke U-21, pamti i mandat kao član uprave Njemačkog nogomentnog saveza i direktorsku poziciju u mnogim drugim klubovima.

Tursku je vodio u kvalifikacijskom porazu od Hrvatske u Bursi 2:0 u ožujku 2023. godine, a igrao je protiv vatrenih u četvrtfinalu Eura 1996. kada je Elf slavio 2:1.