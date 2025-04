Veliki preokret na pomolu: Dani Olmo mogao bi propustiti ostatak sezone, čeka se konačna presuda

Budućnost Danija Olma i Pau Victora u dresu Barcelone i dalje je neizvjesna dok se čeka konačna odluka španjolskog Vrhovnog sportskog suda (CSD). Slučaj, koji se vuče od ljeta 2024., nedavno je dobio novi zaplet nakon što je La Liga osporila financijske manevre katalonskog kluba kojima je omogućena privremena registracija dvojice igrača, dovodeći u pitanje njihove daljnje nastupe do kraja sezone. Saga je započela u kolovozu 2024. kada je sportski direktor Deco, unatoč upozorenjima klupskog financijskog odjela o rizicima registracije zbog teške financijske situacije i prekoračenog limita plaća inzistirao na dovođenju Danija Olma iz RB Leipziga za oko 60 milijuna eura. Olmo je potpisao šestogodišnji ugovor, no ubrzo su se pojavili problemi. Barcelona je iskoristila pravilo La Lige koje dopušta korištenje 80% plaće dugoročno ozlijeđenog igrača (prvo Ronald Araujo, kasnije Andreas Christensen) kako bi registrirala Iñiga Martineza, a potom i Olma te Pau Victora (dovedenog iz rezerve nakon uspješne posudbe). Međutim, ova registracija za Olma i Victora vrijedila je samo do 31. prosinca 2024. Olmo je, svjestan financijskih problema kluba (sličnu situaciju prošao je i Martinez), u ugovor unio klauzulu koja mu omogućava slobodan odlazak ako ne bude trajno registriran.

Kako se rok bližio, a pokušaji da se osigura prostor unutar limita plaća (poput očekivanog bonusa iz novog ugovora s Nikeom, koji La Liga nije priznala kao novi prihod) nisu urodili plodom, Barcelona se okrenula "Planu C" – prodaji dijela VIP loža na renoviranom Camp Nou. Iako je dogovor s neimenovanim sponzorom postignut 30. prosinca, a dokumentacija poslana La Ligi, problem je nastao jer dokaz o uplati (oko 25 milijuna eura, odnosno 20% vrijednosti posla) nije stigao na račun La Lige do isteka roka 31. prosinca, dijelom zbog blagdana. La Liga je stoga odbila registraciju, a Olmo i Victor su s početkom 2025. godine tehnički ostali bez važeće licence. Nakon neuspješnih žalbi nižim sudovima, Barcelona se 7. siječnja obratila Vrhovnom sportskom sudu (CSD), tijelu unutar španjolske vlade. CSD je 8. siječnja donio privremenu mjeru, dopustivši registraciju Olma i Victora na tri mjeseca (do 7. travnja), dok se ne donese konačna odluka o meritumu slučaja. Ova odluka izazvala je burne reakcije i kritike drugih klubova.

Početkom travnja, La Liga je objavila priopćenje koje baca novo svjetlo na slučaj. Na temelju revidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja Barcelone (za prvu polovicu sezone 2024./2025.), koje je potpisao treći klupski revizor u samo nekoliko mjeseci, La Liga tvrdi da prihod od prodaje VIP loža nije evidentiran u računu dobiti i gubitka kako je to prvotno certificirao prethodni revizor (imenovan 31. prosinca 2024.). Zbog toga La Liga zaključuje da Barcelona ni 31. prosinca 2024., ni 3. siječnja 2025., a ni danas, zapravo nije imala dovoljno prostora unutar financijskog fair-playa ("Fair Play") za registraciju Olma i Victora. La Liga je stoga obavijestila klub o smanjenju limita za troškove plaća (LCPD) za iznos sporne operacije te najavila tužbu protiv revizora koji je prvotno potvrdio valjanost transakcije. Svoje zaključke proslijedili su i CSD-u.

Barcelona se zasad nije javno očitovala na posljednje priopćenje La Lige, čekajući odluku CSD-a koja se očekuje uskoro, s obzirom na istek privremene mjere 7. travnja. U klubu navodno vlada optimizam i vjeruju u pozitivan ishod. Međutim, ako CSD presudi protiv Barcelone, Olmo i Victor mogli bi ostati bez prava nastupa do kraja sezone.

Cijela saga ne samo da stvara glavobolje treneru Hansiju Flicku i unosi nemir među igrače, već potencijalno šteti ugledu kluba i mogla bi negativno utjecati na buduće transfere, kako je upozorio i igrač Raphinha. Rasplet ove pravno-financijske drame željno se iščekuje, a ishod će imati značajne posljedice i za klub i za igrače čija je sudbina i dalje u rukama španjolskog sportskog pravosuđa.