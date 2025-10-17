Naši Portali
SPORTSKI DIREKTOR HAJDUKA

Veliki intervju Gorana Vučevića: Priča s Hajdukom je dosta konfuzna. Bit ću otvoren i pokušati objasniti...

Autor
Dražen Brajdić
17.10.2025.
u 17:31

– Dosta je konfuzna ta priča u vezi s Hajdukom, bilo je prvenstava za koja smo u startu znali da klub neće biti prvi. To je klub koji je putem udruge Naš Hajduk dao do znanja što želi. Ne mora biti prvi, ali neka izgleda hajdučki. Je li to uteg? Smatram da nije. Navijači su to prepoznali i s time su se poistovjetili. Splićani često kažu da žive Hajduk. To je spoj navijača i kluba koji će trajati tko zna koliko.

Kako šećer dolazi na kraju, tako je posljednji gost ovogodišnjega porečkog Sport Festa bio Goran Vučević, sportski direktor Hajduka. A legenda bijelih, potpomognuta moderatorom Željkom Velom, govorila je o Hajduku jučer, danas i sutra. Dakako, počeo je od ocjene aktualnog stanja.

– Bilo nam je bitno da se u Europi zadržimo što je moguće više, a kada smo iz Europe ispali, neko je vrijeme to izgledalo dosta dobro; to je drugačiji stil igre u odnosu na prethodnu sezonu. No s obzirom na bodove koje sada imamo, nismo odveć sretni jer nemamo rast pojedinaca. Sve se još svodi na uigravanje, momčadsko pronalaženje, a jedan je od razloga i kasni dolazak nekih igrača.

Ključne riječi
Hajduk Goran Vučević

Komentara 4

Pogledaj Sve
DE
Dex
18:30 17.10.2025.

koga svi vi farbate? Pa narkomanija je ustvari vlasnik kluba koji je kupila po HDZ receptu tj novcem Hajduka a najbolje je što se svi hvale kako su članovi kluba a ustvari su članovi narkomanske grupice koja po lihvarskim kamatama onda kreditira hajduk ... čak i Tommy mora trpjeti te narkomanske lihvare jer su prijetili da će mu zapaliti dućane ako neda novac Hajduku da ga oni mogu ukrasti

KU
Kujttim
17:53 17.10.2025.

Sve te priče o „hajdučkom izgledu“ i „življenju Hajduka“ zapravo su magla koju već godinama prodaje udruga Naš Hajduk. Ta floskula o „izgledanju hajdučki“ služi samo kao paravan da bi se opravdalo parazitiranje šačice ljudi koji su, zahvaljujući statutu udruge, pravno zatvorili sustav odlučivanja i time osigurali da nitko za neuspjeh ne snosi odgovornost. Klub je postao konfuzan, histeričan i dezorganiziran, bez jasne vizije i s rezultatima koji su daleko ispod razine uloženog novca. Ulaganja su ogromna, ali učinak na je terenu relativno mizeran. Dojam je da novac jednostavno negdje curi. Umjesto da se govori o transparentnosti, kompetenciji i sportskom uspjehu, stalno se prodaje priča o „duhu Hajduka“ – dok konkretni rezultati izostaju.

Avatar Scuderia
Scuderia
17:52 17.10.2025.

Naš Hajduk je najveći uteg kluba. Tako je to kada top huligani Torcide dobiju glas odlučivanja.

Želite prijaviti greške?

