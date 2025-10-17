Veliki intervju Gorana Vučevića: Priča s Hajdukom je dosta konfuzna. Bit ću otvoren i pokušati objasniti...

Kako šećer dolazi na kraju, tako je posljednji gost ovogodišnjega porečkog Sport Festa bio Goran Vučević, sportski direktor Hajduka. A legenda bijelih, potpomognuta moderatorom Željkom Velom, govorila je o Hajduku jučer, danas i sutra. Dakako, počeo je od ocjene aktualnog stanja.



– Bilo nam je bitno da se u Europi zadržimo što je moguće više, a kada smo iz Europe ispali, neko je vrijeme to izgledalo dosta dobro; to je drugačiji stil igre u odnosu na prethodnu sezonu. No s obzirom na bodove koje sada imamo, nismo odveć sretni jer nemamo rast pojedinaca. Sve se još svodi na uigravanje, momčadsko pronalaženje, a jedan je od razloga i kasni dolazak nekih igrača.