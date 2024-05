Velika vijest iz Torina! Legendarni trener napušta Juventus

Juventus je u srijedu, pobjedom protiv Atalante rezultatom 1:0 u finalu Talijanskog nogometnog kupa ponešto razočaravajući kraj sezone uljepšao novim trofejem. Premda su se u početku drugoga dijela sezone natjecali s Interom i za naslov, forma "stare dame" je pala, dok su crno-plavi nezaustavljivo nastavili jurišati i rano osigurali naslov prvaka. Juventus je pak spao do četvrtog mjesta.

Pobjedu u finalu donio im je gol Dušana Vlahovića u 4. minuti. U Rimu je klub iz Torina ostao bez trenera Massimiliana Allegrija koji je pred kraj susreta dobio crveni karton zbog prigovora sucu Fabiju Marsci. Allegri je time postao prvi trener koji je Kup osvojio pet puta, no prema svemu sudeći mogao bi mu to biti i posljednji put u Juventusu.

"Juventus i Allegri će se razići i on neće biti trener Juventusa od sljedeće sezone. Takav je plan od veljače. Juventus je odlučio smijeniti Allegrija i prvi kandidat za klupu Juventusa je Bolognin Thiago Motta", napisao je talijanski transfer insajder Fabrizio Romano o budućnosti trenera koji je praktički postao zaštitno lice klupe Juventusa.

S druge strane, Thiago Motta je Brazilac koji je od 2022. godine na klupi Bologne. U svojoj prvoj godinu uspio je dovesti klub do 9. mjesta na kraju sezone, četiri više od rezultata u sezoni 2021/22. Ove je godine klub iz Emilije eksplodirao i sjajnim igrama došao do trećega mjesta i plasmana u Ligu prvaka iduće sezone. Štoviše, Motta će protiv svog eventualnog budućeg kluba Bolognu voditi u ponedjeljak, u susretu 37. kola Serie A. Ishod ovog susreta bit će vrlo važan za izgled tablice od trećeg do petog mjesta gdje se uz četiri boda zaostatka nagurala i Atalanta.

Što se Allegrija tiče, izgleda da dolazi kraj njegovog drugog mandata u Juventusu. Prvi puta je klub iz Torina vodio od 2014. do 2019. godine. Kada je otišao iza sebe je ostavio Juventus s pet uzastopnih titula prvaka Italije te četiri uzastopna naslova u Kupu, a osvojio je i dva Superkupa. Uz to je dvaput (2015. i 2017) uzeo drugo mjesto u Ligi prvaka. Kada je prvi puta napustio klub, momčad je pobijedila u čak 70.48 posto utakmica. Drugi mandat, od svibnja 2021. godine, nije bio toliko uspješan, a obzirom da je klub ponovo upao u duboku rezultatsku krizu, izgledno je da bi ovo mogao biti kraj jedne ere.

