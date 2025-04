Velika nesreća zadesila europskog velikana, kad pogledate ovaj popis sve će vam biti jasno

Bayern München i dalje vjeruje u plasman u polufinale Lige prvaka nakon poraza 2:1 od Intera. Nakon subotnjeg prvenstvenog slavlja protiv Cagliarija, Nerazzurri u uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka ulaze u dobrom raspoloženju. Interov trener Simone Inzaghi također ne skriva oduševljenje fenomenalnom igrom svoje momčadi. Naglasio je da u utakmicu s Bayernom ulaze s puno samopouzdanja, ali respektirajući protivnika. Njegova momčad trenutačno je na vrhu ljestvice Serie A s tri boda više od Napolija, a osvrnuo se i na dosadašnji tijek sezone Intera:

"Rekao bih da ima više napetosti nego ponosa s obzirom na to kako se sezona razvija. Znam da će biti jako teško protiv Bayerna. Moramo zaboraviti na rezultat prve utakmice, ali ne i na učinak koji smo prikazali u Münchenu. Imali smo odličnu utakmicu, ali znamo da naši suparnici imaju puno kvalitete. Morat ćemo odigrati odličnu utakmicu, trčati, biti agresivni, s pravim stavom. Ovo je drugo poluvrijeme."

Inter je još uvijek u igri za trostruku krunu, no pred njima je naporan raspored koji još sve ostavlja otvoreno. "Znamo da je ovo naporna sezona, ali igranje svaka tri ili četiri dana može je dodatno otežati. Imali smo novu Ligu prvaka ove godine, novu za nas trenere i igrače. Oduzelo je to puno dodatne energije. Razmislite samo o prošlogodišnjem putu: kvalificirali smo se u Salzburgu 8. studenog, dok smo ove godine morali čekati do 29. siječnja protiv Monaca. Dva mjeseca unaprijed prošle godine imali smo samo jedan cilj na koji smo se trebali usredotočiti. Sada je puno više truda, ali i puno više zadovoljstva...", nastavio je Inzaghi, kojem nakon ove utakmice slijedi produženje ugovora do 2028. godine.

Interov veznjak Henrik Mhitarjan također je najavio utakmicu protiv jakog Bayerna. "Trener je izgradio ovu momčad prije četiri godine, ja sam ovdje tri, a ono što je Inzaghi napravio jako je važno za klub. Želimo ga podržati i nastaviti lov za našim ciljevima, učinit ćemo sve da pobijedimo i odemo što dalje. Na kraju ćemo vidjeti hoćemo li doći do kraja ili ne. Ne razmišljamo o rezultatu u Münchenu, to je bilo prije tjedan dana. Sutra počinje 0:0, a obje momčadi imaju šanse za pobjedu", zaključio je Armenac.

Inter večeras neće moći računati na Denzela Dumfriesa i Piotra Zielinskog, dok su Bavarci uskraćeni za nastupe Manuela Neuera, Dayota Upamecana, Alphonsa Daviesa, Hirokija Itoa, Tareka Buchmanna i Jamala Musiale, a oporavio se Kingsley Coman. U kadru Bayerna je i hrvatski reprezentativni branič Josip Stanišić.

Od igrača Bayerna utakmicu je najavio iskusni veznjak Thomas Müller:

"Inter je vrlo dobra momčad, ali također smo u prvoj utakmici vidjeli da imamo šanse za pobjedu. Želimo igrati dobro, imati loptu i stvarati puno prilika. Želimo igrati našu igru koja nas je uvijek dovodila u situacije da možemo zabijati golove. Ali onda ih također moramo i zabiti." Slaba realizacija istakla se kao najveći problem Bavaraca u prvom ogledu četvrtfinala na Allianz Areni. Bayernovi igrači nadaju se ranom pogotku koji bi olakšao stvari i približio ih polufinalu.