Vekić nije opravdala ulogu favorita i izgubila je od Williams

Hrvatska tenisačica, 23-godišnja Donna Vekić nije se uspjela plasirati u četvrtfinale WTA turnira u Cincinnatiju, bolja od nje je u dvoboju 3. kola bila 16 godina starija Amerikanka Venus Williams s 2-6, 6-3, 6-3 nakon dva sata i četiri minute igre.

Bio je ovo drugi dvoboj Vekić i Venus Williams i druga pobjeda legendarne Amerikanke. Prvi put su igrale u Wimbledonu prije tri godine kada je Williams bila favorit, no ovoga je puta uloga favorita bila na strani Vekić koja je do ovoga tjedna bila za 39 pozicija bolje plasirana na WTA ljestvici (Vekić 26., Williams 65.).

Tijekom prvog seta Vekić je bila mnogo bolja igračica, tri je puta oduzimala servis Williams, a i u jedninom servis-gemu kojega je Amerikanka dobila Osječanka je imala "break-loptu" i činilo se kako bi mogla ostvariti lijepu pobjedu.

No sredinom drugog seta Vekić je počela igrati lošije, promašivati iz izglednih pozicija pa je Williams s dva oduzeta servisa stigla do vodstva od 5-1. Ipak, Vekić je uzvratila "breakom" bez izgubljenog poena i osvojenim servis-gemom također bez izgubljenog poena i takom smanjila na 5-3. Kod tog je rezultata naša igračima imala dvije prilike za vraćanje i drugog "breaka", no tada je ponovno odigrala vrlo loše i Amerikanka je uspjela osvojiti gem koji joj je donio i drugi set.

Početkom trećeg seta obje su igračice po jednom izgubile svoj servis, da bi se susret najvjerojatnije odlučio nakon izmjene strana kod vodstva Vekić od 2-1. Prvo je Vekić ispustila tri "break-lopte" (15-40 i još jednu prednost) na servis Williams, da bi potom naša igračica izgubila gem na svom početnom udarcu iako je imala vodstvo od 40-15. Tako je Williams na sljedeću izmjenu otišla s vodstvom 3-2 i na servisu, a vrlo je lako moglo biti 4-1 za Vekić. Na samom kraju susreta Vekić nije uspjela niti zadržati svoj servis od zaostatka 3-5, na treću meč-loptu Williams napravila je dvostruku servis pogrešku.