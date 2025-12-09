Naši Portali
BIZARNO

Legenda njemačke reprezentacije postala suvlasnik kluba za koji igra: 'Borba se nastavlja'

GER, Koeln, Abschiedsspiel Lukas Podolski, Poldi_s 11 vs. FC-Elf
Meuter
VL
Autor
Hina
09.12.2025.
u 15:50

Igrao je za Koeln i Bayern, a potom je još nastupao za Arsenal, Inter, Galatasaray, Vissel Kobe i Antalyaspor

Nekadašnji njemački nogometni reprezentativac Lukas Podolski još uvijek igra nogomet s 40 godina, a postao je i suvlasnik poljskog prvoligaša Gornik Zabrzea, kluba čiji dres nosi.

„Lijepo bi bilo da je ovo početak nečega velikoga za klub i naše navijače. Privatizacija je u tijeku i borba se nastavlja“, poručio je Podolski koji je kupio nešto više od osam posto klupskih dionica čime je postao drugi najveći dioničar.

Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Talijane kvare planove plavima

Podolski je rođen u poljskim Gliwicama, ali se kao dječak preselio u Njemačku gdje je izgradio nogometnu karijeru. Igrao je za Koeln i Bayern, a potom je još nastupao za Arsenal, Inter, Galatasaray, Vissel Kobe i Antalyaspor. Od 2021. godine je član Gornik Zabrzea za koji je ukupno skupio 118 prvenstvenih nastupa te je postigao 23 pogotka.

Za njemačku reprezentaciju je tijekom karijere odigrao 130 utakmica uz 49 golova, a posljednji je put dres Elfa nosio 2017. godine.
gornik Njemačka nogometna reprezentacija Lukas Podolski

