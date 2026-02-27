Naši Portali
NAKON POVIJESNE POBJEDE

VIDEO Pomoćni trener Rijeke ovim govorom dignuo momčad: 'Vi ste je**no dobri'

Susret Rijeke i Omonije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
27.02.2026.
u 09:11

Podsjetimo, prvi trener Victor Sanchez završio je u bolnici prije dva dana zbog čega nije bio u mogućnosti voditi momčad jučer pa je njegovu funkciju obnašao Muñoz

Nogometaši Rijeke ostvarili su povijesni uspjeh plasmanom u osminu finala Konferencijske lige. Nakon pobjede na Cipru protiv Omonije 0:1, u uzvratu na Rujevici potvrdili su prolazak dalje pobjedom od 3:1. Gosti su na odmor otišli s prednosti od 1.0 golom Tankovića u 13. minuti, no u drugom poluvremenu Rijeka je preokrenula.

Dva pogotka zabio je Toni Fruk (52. i 67. minuta), a jedan je dodao strijelac jedinog pogotka u prvoj utakmici Daniel Adu-Adjei u 79. Nogometaši hrvatskog prvaka danas s nestrpljenjem očekuju ždrijeb osmine finala u kojem će saznati tko će im biti sljedeći protivnik. Kandidati su francuski Strasbourg i poljski Rakow.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

Nakon utakmice protiv Omonije, u svlačionici je održano malo slavlje na kojem je glavnu riječ vodio pomoćni trener Ramiro Muñoz. Podsjetimo, prvi trener Victor Sanchez završio je u bolnici prije dva dana zbog čega nije bio u mogućnosti voditi momčad jučer pa je njegovu funkciju obnašao Muñoz. Igračima je nakon utakmice održao emotivni govorom kojim se klub pohvalio na društvenim mrežama.

- Dečki, bit ću vrlo kratak. Ja i moji suradnici vas volimo. Pišete povijest ovoga kluba i to je zato jer ste vi je*eno dobri nogometaši. Je*beno ste dobra momčad i nevjerojatna ste ljudska bića. I zato ćemo danas je*eno uživati. Ajdeeeeeee - vikao je Muñoz.

Ključne riječi
Ramiro Munoz Konferencijska liga Omonia NK Rijeka

