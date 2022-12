Večernjakov reporter u Srbiji: Pitali smo građane hoće li danas navijati za Hrvatsku

Svjetsko prvenstvo u Kataru s velikim interesom prati se i u Srbiji pri čemu se posebna pozornost pridaje utakmicama reprezentacije Srbije. Kao i u Hrvatskoj i u Novom Sadu nema neke posebne atmosfere vezane za SP koje se najvećim dijelom prati po kafićima ili pak u obiteljskim domovima. Međutim, isto tako s velikom pozornosti prate se i utakmice hrvatske reprezentacije. Ovisno o navijačkim i drugih strastima, netko navija za vatrene dok ima i onih koji bez mnogo razmišljanja kažu kako ne navijaju. Tako je i u Novom Sadu gdje smo bili nekoliko sati prije utakmice s Belgijom kako bi vidjelo što građani Srbije kažu o ovoj utakmici Hrvatske.

- Volio bih da Hrvatska prođe. Ne mogu reći da navijam jer navijam za Srbiju ali bih volio da Hrvatska prođe skupinu. Mislim kako ćete i uspjeti u tome ali ne vidim vas daleko kao u Rusiji. Tamo ste ipak imali baš puno sreće. Bili ste dobri, dobro ste igrali ali vas je pratila i sreća – kaže nam Milan.

Njegov prijatelj Goran kaže kako očekuje da će Hrvatska proći, ali da neće danas pobijediti Belgiju.

- Belgija je jako dobra reprezentacija s vrhunskim igračima među kojima nešto ne štima. Ovo im je utakmica biti ili ne biti i mislim da će dati maksimum ali i da neće pobijediti. Proći ćete u osminu finala, a onda ispadate vrlo brzo – Goranova je prognoza.

Foto: Branimir Bradarić

Ipak, ima i onih koji ne kriju kako ne navijaju za Hrvatsku i da bi voljeli da ispadnu. S našim današnjim iskustvom iz Novog Sada takvih je ipak puno manje.

- Ne navijam za Hrvatsku niti bih volio da prođete dalje. Iskreno, ne mogu navijati za nekoga tko navija i uzvikuje Ubij Srbina, Srbe na vrbe i slično. Vjerujem da je tako i u Hrvatskoj jer i kod nas navijači uzvikuju ružne stvari prema drugim nacionalnostima. Na žalost, to je naša realnost, a ja samo kažem onako kako jeste. Do sada nisam gledao niti jednu utakmicu Hrvatske pa neću niti ovu danas. Jednostavno me ne interesirate – jasno nam je poručio Stevan.

Razgovarali smo i s nekim Novosađanima koji su pristali se fotkati pa i snimiti. Jedan od njih je student Stefan koji je rekao da navija za Hrvatsku i da očekuje da će vatreni danas proći u drugu rundu natjecanja.

- Svakako da navijam za Hrvatsku. Navijao bih i za svaku drugu reprezentaciju s područja bivše Jugoslavije jer svaka od njih mi je bliža i draža nego Belgija. Proći ćete, ali nećete ići toliko daleko kao u Rusiji. U Kataru su Brazil, Argentina, Španjolska, Francuska ipak puno jače reprezentacije i kvalitetnije – rekao je Stefan.



Kaže i kako očekuje da Srbija sutra pobjedi Švicarku iako je svjestan da se radi o dobroj reprezentaciji.

- Bilo bi super kada bi se negdje u četvrtfinalu ili polufinalu susreli Hrvatska i Srbija. Neka budu tada jedanaesterci i neka pobjedi tko je bolji i sretniji – rekao je Stefan.

Ostali naši sugovornici sigurni su u pobjedu Srbije i da će orlovi nastaviti dalje natjecanje. Međutim, unatoč nekim ranijim najavama o finalu i slično ne vide ih baš previše daleko jer ipak sumnjaju u kvalitetu momčadi i to prije svega u obranu. Niti danas nikome od njih nije jasno što se dogodilo srpskim reprezentativcima u utakmici s Kamerunom i to dok su vodili 3-1, odnosno kako su si mogli dopustiti da prime onako dva jeftina gola. Kada je riječ o utakmici s Brazilom tu je očekivan poraz. Međutim, utakmica sa Švicarskom za sve u Srbiji je nešto posebno i to ne samo radi prolaza u dalje natjecanje nego i radi švicarskih reprezentativaca Shaqirija i Xhake i svega, kako kažu, što se događalo prije četiri godine na SP u Rusiji.

