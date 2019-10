Već na prvom treningu vatrenih svi su vidjeli da  je Petković 'taj'

Prije otprilike godinu dana Zlatko Dalić krenuo je u jednu važnu misiju – pronalazak zamjene za legendarnog napadača vatrenih Marija Mandžukića.

I dok je javnost kukala, smatrala da godinama nećemo imati tako kvalitetnog napadača, izbornik reprezentacije Ligu nacija iskoristio je za isprobavanje.

>> Pogledajte što je Bruno Petković rekao nakon pobjede protiv Mađarske

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pa su tako naš napad predvodili Santini i Livaja, ali ni jedan se nije uspio nametnuti. Istovremeno je u Dinamu, tada uglavnom na klupi, svoju priliku tražio Bruno Petković.

Radilo se o napadaču koji je u Maksimir stigao s hipotekom, kao igrač koji na leđima nosi breme jer više od 600 dana nije postigao pogodak. I zaista su rijetki mislili da će u samo godinu dana njegov talent tako eksplodirati.

Bjelica ga gurnuo u vatru

Baš u listopadu prošle godine Nenad Bjelica sve je iznenadio kad je Petkovića gurnuo u vatru u izuzetno važnoj utakmici Dinama u Bruxellesu, a on mu je protiv Anderlechta vratio sjajnom igrom. Izborio je jedanaesterac, proigravao svoje suigrače i prvi put široj javnosti skrenuo pozornost na sebe.

I taj susret bio je prekretnica jer je otada igrao sve bolje, malo po malo dokazivao o kakvoj se klasi radi, da bi kroz samo nekoliko mjeseci postao miljenik modroga puka.

– Petković ima potencijala za reprezentaciju, on može biti Mandžin nasljednik, govorio je već tada Bjelica, ali Dalić na to još nije ni trzao. I s pravom, ipak se u reprezentaciju viceprvaka svijeta ne ulazi tek tako. No Bruno je nastavio rasti, u 2019. izborio se za početni sastav Dinama, a u ožujku je stigao i poziv među vatrene. Ušao je umjesto ozlijeđenog Pjace, a izjavom je pokazao kako je i karakterno velik.

– Hrvatska reprezentacija moj je san, to mi je oduvijek bio jedan od glavnih sportskih ciljeva. Želio sam ovaj poziv, ali ne na ovakav način, nisam htio da on stigne zbog nečije ozljede. Ovim putem pozdravljam Pjacu i želim mu brz oporavak – kazao je tada Petko.

>> Pogledajte galeriju s utakmice Hrvatska - Mađarska

Iz izvora bliskog reprezentaciji saznali smo i jednu zanimljivost s njegova prvog treninga u reprezentaciji. Naime, Daliću je trebalo nekoliko minuta da zadovoljno šapne asistentima: “To je taj.” Petko je svojom sjajnom tehnikom pokazao da se može odlično nadopunjavati s Modrićem, Rakitićem i ostalim svjetskim klasama.

Zbog toga je debitirao već u toj reprezentativnoj akciji, dobio je minute već protiv Azerbajdžana, a od tog trenutka do danas izborio se za status prvotimca, njegovo mjesto u vrhu napada sad je zajamčeno.

U prvih šest nastupa za vatrene postigao je čak četiri pogotka. Iako je to tek početak njegove reprezentativne karijere, usporedili smo ga s našim najboljim strijelcima u povijesti.

Gledajući prvih šest nastupa za vatrene, samo je Davor Šuker bio na boljem učinku. Današnji predsjednik HNS-a šest puta je tresao mreže u tom razdoblju, Eduardo da Silva dvaput, a Mandžo samo jednom.

Štoviše, Super Mario je tek nakon 24 utakmice bio na golgeterskom učinku Petkovića. Sve to jasno nam daje do znanja da smo dobili još jednog rasnog golgetera koji bi, pod uvjetom da nastavi ovako, mogao biti na tragu ove tri svjetske zvijezde.

Petković je inače iz Metkovića, u Dinamo je stigao već kao klinac, a doveo ga je bivši hrvatski izbornik Mirko Jozić. Kako nije imao gdje spavati, k sebi ga je uzeo tadašnji trener Jozo Bandić kod kojeg je živio.

Spavao je u krevetu na kat s Bandićevim sinom Ivanom koji mu je i danas jedan od najboljih prijatelja. Jedno vrijeme s njima je živio i Šime Vrsaljko koji je Bruni čak bio i krizmani kum.

– Kod nas je živio godinu dana; išao je tada u osmi razred. Išao je u Osnovnu školu Antuna Branka Šimića u Trnovčici i mogu vam reći da je bio baš dobar učenik. Primjerice, jako me razveselilo kad su me jednoga dana zvali iz škole i rekli da je odličan u fizici i matematici. Išao je i na natjecanja, a profesori su se čudili kako se uz bavljenje nogometom toliko mogao posvetiti školi – rekao nam je Jozo Bandić koji nam je još otkrio da je Petković bio dobro i mirno dijete koje ga je “kupilo na prvu”.

Vodi miran život izvan terena

Danas Petković vodi miran život izvan travnjaka, a u “kopajući” kod ljudi koji ga poznaju, doznali smo da voli čitati knjige i igrati računalne igrice.

S obzirom na to da je dugo godina proveo igrajući u Italiji, odlično govori talijanski jezik, a voli se i lijepo odjenuti, prati modu, što i ne čudi jer naši izvori govore da je za vrijeme karijere u Italiji volio posjetiti Milano, grad mode.

>> Pogledajte što je izbornik Dalić rekao nakon susreta protiv Mađara

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako bilo, život mu se u posljednjih godinu dana okrenuo naglavačke, sve mu ide nabolje. Miljenik je Dinamovih navijača, u reprezentaciji se ustalio u početnih 11, a dočekao je i skandiranje publike na Poljudu. Neminovno je da će ubrzo doći i do unosnog transfera koji bi ga lansirao u orbitu.

No mora ostati čvrsto na zemlji i nastaviti raditi na sebi jer u njemu još ima potencijala. Kako je i Ćiro Blažević nedavno rekao, ima sve predispozicije da cijeli svijet zna za njega, a zasad još nije poznat u svjetskim razmjerima. Mora smanjiti oscilacije u svojoj igri, a onda ćemo imati još jednu svjetsku klasu.