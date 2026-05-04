SERIE A

Lazio preokretom svladao Cremonese, Bašić odigrao cijelu utakmicu

Coppa Italia - Semi Final - Second Leg - Atalanta v Lazio
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.05.2026.
u 23:55

Inter je osigurao naslov prvaka tri kola prije kraja sa 12 bodova više od drugog Napolija

Hrvatski veznjak Toma Bašić odigrao je čitav susret za Lazio u 2-1 gostujućoj pobjedi protiv Cremonesea u susretu 35. kola talijanskog prvenstva.

Bonazzoli (29) je doveo domaćeg davljenika u prednost, ali su Isaksen (53) i Noslin (90+2) u nastavku kreirali preokret.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Lazio je ovom pobjedom skočio na osmo mjesto sa 51 bodom, dok je Cremonese ostao 18. sa 28, četiri manje od 17. Leccea koji drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak.

Ključne riječi
Lazio Toma Bašić Cremonese Serie A

