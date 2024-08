Vatreni se spremao potpisati za velikana, a onda je doživio veliku dramu u obiteljskom domu

Luka do rekordnog 27. trofeja

Modrić kao dijete napucavao loptu na hotelskom parkiralištu u Zadru, sada je ispisao povijest Reala

To je ljubav i nemojte to nikako drugačije zvati. To je ono što Realovi navijači osjećaju za Luku Modrića. Uzbudljivo je bilo vidjeti ovacije koje je dobio pri ulasku na teren, piše Marca.