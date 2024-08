'Luka Modrić je domoljub. On voli svoju zemlju više od svega i igrat će dok je ne vrati na vrh'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je javno popis od 24 igrača koje će zvati na okupljanje povodom početka najecanja u Uefinoj Ligi nacija ovoga rujna. Na njemu je svoje mjesto našao i Luka Modrić, koji će 9. rujna navršiti 39 godina. Igrat će kapetan za Vatrene najmanje od rujna do studenoga ove godine, kada Hrvatsku čeka šest utakmica četvrtoga izdanja Lige nacija, po dvije s Portugalom, Poljskom i Škotskom. Sve četiri ove reprezentacije nastupile su na nedavnom Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

Odluka Luke Modrića da nastavi igrati za reprezentaciju izazvala je velik interes, a španjolski As posvetio mu je članak pod naslovom "Modrić, domoljub". U članku se ističe njegova odluka da ostane uz reprezentaciju, unatoč brojnim nagađanjima da bi se mogao povući nakon razočaravajućeg nastupa Hrvatske na Europskom prvenstvu. "Luka Modrić odlučio je ostati uz hrvatsku reprezentaciju i sanja o tome da zaigra na svom petom Svjetskom prvenstvu s kockastima. U rujnu će sudjelovati u utakmicama Lige nacija protiv Portugala i Poljske", piše As.

Podsjetimo, Hrvatska je na Europskom prvenstvu u Njemačkoj eliminirana već u prvoj fazi, nakon što je u ključnom susretu Italija slavila golom Mattije Zaccagnija u 98. minuti. Mnogi su tada predvidjeli tužan kraj Modrićeve reprezentativne karijere, ali kapetan se odbio povući. Kritike su bile oštre, usmjerene na njega iako je upravo on postigao jedini gol protiv Talijana. "Iako Hrvatska više nije ona reprezentacija koja je briljirala na Svjetskim prvenstvima u Rusiji (viceprvaci) i Kataru (treći), ono malo veličine što im je ostalo duguju Modrićevoj 'desetki', čiji je osjećaj za igru donio nekoliko trenutaka lucidnosti tijekom Europskog prvenstva", dodaje As.

Nakon savjetovanja s obitelji, bliskim prijateljima i izbornikom Zlatkom Dalićem, Modrić je odlučio nastaviti pomagati reprezentaciji u ovoj teškoj tranziciji, obilježenoj nedostatkom mladih talenata, osobito na njegovoj poziciji. "Modrić se nije želio povući kroz stražnja vrata."

VEZANI ČLANCI:

As dodaje da Modrić to čini zbog ljubavi prema Hrvatskoj. "Luka voli svoju zemlju iznad svega i zato će nastaviti igrati sve dok je ponovno ne vrati na vrh, pokazujući sjaj kakav smo vidjeli u Rusiji i Kataru. Njegov patriotski ponos je nevjerojatan, usporediv s onim što osjeća prema Real Madridu", komentiraju za španjolski list iz njegova bliskog kruga.

"Kako je u Madridu sada uglavnom zamjena u svojoj novoj ulozi u momčadi, preopterećenost minutama neće biti problem. U Hrvatskoj to slave. Njihov kapetan i Perišić posljednji su preživjeli iz slavne generacije. Luka se ne predaje. Patriot", zaključuje As, koji još piše da je Modrićev san nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi 2026. Tada bi imao gotovo 41 godinu i to bi mu bio peti Mundijal. Već je nastupio na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj kao 20-godišnjak, a zatim kao standardni igrač u Brazilu 2014., Rusiji 2018. i Kataru 2022.

FOTO Schwarzenegger, The Rock, Statham: Ovi slavni glumci bili su sportaši, neki su imali impresivne karijere