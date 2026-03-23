Imamo sve detalje projekta u centru Zagreba, pogledajte što se točno planira na 43 hektara prostora

Na istočnom dijelu kompleksa niknut će sportski sadržaji, igrališta i park za pse, a središnji dio bit će zona za opuštanje i zabavu uz kina na otvorenom, koncerte, food festivale i druge manifestacije. Zapad je, pak, rezerviran za veliko parkiralište koje je upravo dovršeno. Negdje oko 56.000 kvadrata činit će travnjaci, grmlje i drugi oblici zelenila, a sjevernim dijelom područja pružat će se pješačka staza koja će povezivati Strojarsku i Trnjansku cestu.

Privremeno rješenje

Ovako izgleda idejno rješenje za privremeno uređenje kompleksa bivše tvornice Gredelj, ogromnog područja koje obuhvaća površinu od 43 hektara, a koje je trenutačno u stanju raspada. Budući da će trajna transformacija zone trajati najmanje sljedećih sedam do deset godina, u Gradu su predstavili ideju kako Gredelj staviti u funkciju već do, ako sve prođe po planu, idućeg proljeća ili ljeta. Detalje su zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec i resorni pročelnici predstavili jučer, a neposredan povod bila je točka dnevnog reda nadolazeće sjednice Gradske skupštine. Njome se traži odobrenje Gradu i Holdingovoj podružnici Zrinjevac da sklope 720 tisuća eura vrijedan ugovor za radove ozelenjivanja kompleksa bivše tvornice. Kako su Dolenec i kolege objasnili jučer, to je samo dio velikog plana za ovo područje.

– Ideja je da se prostor na sjeveru uredi kao šetnica, uz novu javnu rasvjetu. Pokraj novog, zapadnog parkirališta, nalaze se dvije zaštićene zgrade. One su trenutačno u lošem stanju, a sada će biti ograđene. Plan je privesti ih u funkciju da se ondje mogu događati razne manifestacije. Za manju zgradu, takozvanu Tesarnu, imamo plan da bude glazbeno-koncertni prostor. Obnovit ćemo i vodotoranj, ali još je tu dosta koraka za obaviti – rekla je jučer zamjenica gradonačelnika. Otvorenjem novog parkirališta na Gredelju, dodala je, zatvorit će se ono postojeće, uz Strojarsku cestu, a kako bi vozači nakon parkiranja brže došli do Glavnog kolodvora, obnovljen je i pješački nathodnik koji su nekad koristili radnici tvornice, a koji spaja zapadni kraj Gredelja s Trnjanskom cestom.

Koliko će privremeno uređenje prostora, poglavito derutnih objekata pod kulturnom zaštitom, koštati, u Gradu još ne znaju, budući da tek treba pripremiti potrebnu dokumentaciju i provesti javnu nabavu. U Gradu napominju i da je ovo uređenje privremenog karaktera, budući da će zonu Gredelja jednog dana zamijeniti trajni sadržaji. A hoće li to biti stambene zgrade, kulturni i društveni centri, novi autobusni kolodvor – ili čak sve zajedno – tek se treba odrediti.

Kako objašnjavaju u Gradu, zona Gredelja jedno je od pet ključnih projekata urbane revitalizacije, uz Zagrepčanku, Zagrebački velesajam, Sljeme Sesvete i Blok Badel. Njegov potencijal leži u povezivanju Donjeg grada s Trnjem i ostatkom metropole, a budući da je riječ o ogromnom prostoru, mjesta ima za razvoj javnih, društvenih i kulturnih sadržaja, kao i za stambeno-poslovnu zonu. Detalji, međutim, ne mogu biti poznati dok se ne izradi detaljan program uređenja, ne samo Gredelja, već i Glavnog kolodvora. Dvije su lokacije izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana (GUP) spojene u jedinstveni gradski projekt, a o vizuri ove zone ovisi i odluka Hrvatskih željeznica o tome hoće li dizati željezničku prugu koja trenutačno čini veliku barijeru između centra grada i njena južnog dijela.

Izrada studije

– U tijeku je izrada studije koju radi HŽ Infrastruktura, a koja bi trebala definirati budućnost čvora Zagreb kod Glavnog kolodvora. Ta studija trebala bi biti gotova do kraja ove godine i dat će parametre koji su ključni za daljnji razvoj, prije svega povezivanja Donjeg Grada i Trnja. Nakon toga mogu biti pokrenuti planski koraci – objasnila je jučer Dolenec.

A sljedeći koraci su, redom, gradska studija područja Glavni kolodvor i Gredelj, izrada programa gradskog projekta, provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja te, na kraju, izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU). Tim će se dokumentima, među ostalim, odrediti hoće li se na području Gredelja raditi stanovi za priuštivi najam te ima li potrebe za vrtićem, školom ili nekim drugim zgradama javne namjene. Što se tiče preseljenja Autobusnog kolodvora, i to je također opcija.•