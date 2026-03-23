IMAO INFARKT

Nakon zdravstvene drame Goluža uz Bjelovar: Evo što je rekao o svom trenutnom stanju

VL
Autor
Ivona Radman
23.03.2026.
u 19:40

Za RK Bjelovar ovo je večer u kojoj se spajaju rezultat, simbolika i emocija. Prilika je ovo za povratak u Premijer ligu, početak nove priče u obnovljenoj i dugoočekivanoj dvorani, ali i, najvažnije, povratak trenera nakon teškog životnog trenutka. Odgovor na pitanje koliko daleko ovaj Bjelovar može ići stiže u srijedu navečer – u 60 minuta koje bi mogle definirati cijelu sezonu

U srijedu, 25. ožujka, u Bjelovaru se ne igra samo rukometna utakmica. Igra se za ulazak u viši rang, za novi početak u obnovljenoj dvorani i za povratak trenera koji se nakon teških zdravstvenih problema ponovno našao uz momčad.
Rukometaši RK Bjelovar u derbiju 20. kola dočekuju MRK Ivanić-Grad, izravnog konkurenta u borbi za vrh i plasman u kvalifikacije za Paket 24 Premijer ligu. Pobjeda bi za Bjelovar značila veliki korak prema cilju sezone – povratku među najbolje hrvatske klubove.
Zašto je ovo Dan D za RK Bjelovar?

Ovaj susret nosi težinu kakva se rijetko viđa u drugoligaškom rukometu:

1. Borba za Premijer ligu
Bjelovar je u samom vrhu i drži poziciju koja vodi u kvalifikacije. Pobjedom protiv direktnog konkurenta napravio bi ogroman iskorak i dodatno se približio povratku u elitni rang.
2. Prva utakmica u obnovljenoj dvorani
Derbi će se igrati u potpuno obnovljenoj Dvorana europskih prvaka – simbolu bjelovarskog rukometa koji ponovno otvara vrata velikim utakmicama. Očekuje se ispunjena dvorana i atmosfera kakva se dugo nije vidjela.
3. Povratak Slavka Goluže
U središtu pozornosti je i Slavko Goluža, koji se vraća uz momčad nakon što je nedavno doživio srčani udar tijekom utakmice.
Goluža: "Imamo svoj put”
Iako još nema potpuno liječničko odobrenje za vođenje utakmica s klupe, Goluža je ponovno uključen u rad ekipe.

-Dobro sam, hvala Bogu, ali još nisam dobio potpuno zeleno svjetlo. Sve je pod kontrolom i nadam se da će uskoro biti u redu- rekao je.

Naglašava da unatoč svemu aktivno sudjeluje u pripremi.

-U stalnom smo kontaktu, pripremamo utakmice zajedno. Ja sam tu, uz momčad.

Njegova poruka pred derbi je jasna i bez euforije.

-Poštujemo protivnika, imaju kvalitetu. Moramo biti oprezni i koncentrirani da se ne dogodi nešto mimo naših planova- oprezan je Goluža.

Priznaje i probleme u pripremi.

-Poremetio nam se ritam treninga zbog izostanka nekoliko važnih igrača, ali imamo još vremena da to posložimo- govori trener Slavko.

Ipak, ključ ostaje isti.

-Igra se 60 minuta. Moramo imati i glavu i srce- mirne glave zaključuje Goluža.

Obnovljena Dvorana europskih prvaka dodatno podiže važnost susreta. Klub i grad očekuju veliku podršku s tribina, a upravo bi ta energija mogla biti presudna.

-Nadam se da će dvorana biti puna. To ne smije biti pritisak, nego emocija koja će nas nositi- istaknuo je Goluža.

Za RK Bjelovar ovo je večer u kojoj se spajaju rezultat, simbolika i emocija. Prilika je ovo za povratak u Premijer ligu, početak nove priče u obnovljenoj i dugoočekivanoj dvorani, ali i, najvažnije, povratak trenera nakon teškog životnog trenutka.
Odgovor na pitanje koliko daleko ovaj Bjelovar može ići stiže u srijedu navečer – u 60 minuta koje bi mogle definirati cijelu sezonu.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'
Ključne riječi
Bjelovar rukomet Slavko Goluža

