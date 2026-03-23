Brazil u velikim problemima uoči spektakla protiv Hrvatske: Nastup otkazala zvijezda od 75 milijuna eura

Branič londonskog Arsenala, 28-godišnji Brazilac Gabriel Magalhaes, zbog ozljede koljena neće biti u sastavu brazilske nogometne reprezentacije tijekom prijateljskih utakmica krajem ožujka, u kojima će izabranici Carla Ancelottija igrati protiv Hrvatske i Francuske.

Gabriel je u nedjelju odigrao cijelu utakmicu finala engleskog Liga kupa na Wembleyju, u kojoj su "Topnici" poraženi s 2-0 od Manchester Cityja, ali se nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama neće se pojaviti na reprezentativnom okupljanju za dvoboje protiv reprezentacija Francuske (26. ožujka na stadionu Gillette u Foxboroughu) i Hrvatske (31. ožujka na Camping World stadionu u Orlandu).

O tome je Brazilski nogometni savez izdao u ponedjeljak službeno priopćenje:

"Nakon utakmice... sportaš se žalio na bol u desnom koljenu. Pretragama je potvrđeno da Gabriel Magalhaes nije sposoban igrati u utakmicama tijekom ovog reprezentativnog ciklusa." Iz Brazilskog nogometnog saveza su napomenuli i da izbornik Ancelotti neće pozvati zamjenskog igrača.