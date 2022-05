Vatreni igra u životnoj formi i priznaje: Svi suigrači me traže da im nabavim Lukin dres

Goropadno zvuči forma hrvatskog napadača Ante Budimira koji je u zadnjih šest Osasuninih utakmica zabio isto toliko pogodaka u španjolskom nogometnom prvenstvu. Nijedan igrač u povijesti tog kluba, dužoj od stotinu godina, nije to uspio postići. Ante zvuči potpuno mirno, fokusirano na ta preostala četiri kola u La ligi.

Ove sezone zabio je osam pogodaka i kao da želi kazati da njegov golgeterski niz još nije završio. Za nas je važno da imamo napadača koji igra u tako dobrom izdanju, posebice jer smo u zadnjim reprezentativnim akcijama dosta govorili o taktičkim varijantama u napadu...

Pomogla je Hrvatska

A što je Antu Budimira dovelo do takve učinkovitosti?

– Kada gledam trenutak u kojem sada jesam, sve mi ima logike. Ponajprije zbog stanja u kojem sam započeo sezonu u koju sam ušao ozlijeđen, bez priprema. Nakon prvog kola morao sam skroz stati i ta dva i pol mjeseca bila su ubitačna jer sam morao raditi na sebi. Vratiti se ponajprije u fizičkom smislu. A to je komplicirano kada je sezona u punom jeku. Morao sam paralelno biti s momčadi, igrati i vraćati se. Uspio sam uhvatiti ritam i to je najvažnije. Nakon toga opet ide najteži dio, a to je biti pravi ispred gola. Trebale su mi minute, utakmice, situacije i neke promašene šanse i vratnice da na kraju dođem u stanje u kojem sam precizan, učinkovit i brz u završnici. Pomogla mi je i reprezentacija da napravim taj klik i da na sve pogledam iz malo druge perspektive – počeo je Budimir.

Kod vrhunskih rezultata mentalna komponenta čini razliku...

– To je uvjet bez kojeg vrhunski dosezi nisu mogući. Moraš napraviti puno stvari da bi se na kraju dogodio taj klik. Sada imam učinak šest od šest, a prije sam imao nula od šest, uz vratnicu, prečku, poništene pogotke... Kada znaš da si s druge strane sreće, treba to prihvatiti i ostati koncentriran. Sada sam imao nekih situacija kada je lopta ipak došla meni. Poput one situacije protiv Real Madrida kada je lopta dirala dvojicu igrača prije nego što je pala ispred mene. Imao sam prečku protiv Atlética, vratnicu protiv Celte, poništen pogodak protiv Villarreala... U takvim situacijama moraš prihvatiti okolnosti.

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - Champions League - Semi Final - Second Leg - Real Madrid v Manchester City - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - May 4, 2022 Real Madrid's Luka Modric celebrates reaching the Champions League final after the match Action Images via Reuters/Carl Recine Photo: Carl Recine/REUTERS

Je li dobio kakav poklon za šest pogodaka u nizu?

– Nažalost, nisam. No podatak je zanimljiv. Ponosnim me čini to što sam uspio postati drugačiji po nekom detalju u tako dugoj povijesti kluba.

Je li bilo čestitki iz reprezentativnog stožera?

– Nisam dobio posebnu čestitku. Samo standardna komunikacija s ljudima iz stožera. No sve se prati i sve je jasno...

Ovo bi na kraju mogla biti posebna sezona za Budimira?

– Imamo još četiri utakmice do kraja. Malo me boli što smo izgubili dva boda protiv Elchea jer bismo sada bili u borbi za to sedmo mjesto. Nada za Europu bila bi puno bliža. Primili smo pogodak s igračem više. Sada do kraja moramo biti savršeni, a Villarreal mora previše kiksati. To bi bio poseban doseg. Ne želim još podvlačiti crtu. Kasnije sam krenuo u sezonu i ove četiri utakmice puno mi znače. Napravit ću sve da budem pravi.

S 32 pogotka u 89 utakmica Budimir je sedmi napadač po učinku u La ligi u zadnje tri godine.

– I ja sam vidio taj zanimljivi podatak. Još kada vidim tko je u tom društvu... – kaže Budimir.

A u tom društvu su Lionel Messi s 55 pogodaka, Villarrealov Gerard Moreno koji je zabio 50 pogodaka, zatim Luis Suárez koji je u jednoj sezoni u Barceloni i dvije u Atlético Madridu postigao 48. Ispred Budimira su i napadač Celte Iago Aspas s 43 i Alavésa Joselu s 35 pogodaka. Na vrhu ove statističke kolone je Karim Benzema sa 70 pogodaka u 101 utakmici. Kako taj stroj za pogotke izgleda uživo?

– Najbolji je napadač u Španjolskoj, odnosno u svijetu. Igra na strani, pa se vrati u sredinu, ali je uvijek u šesnaestercu. Posebno mi se sviđa to što ni iz čega sam kreira priliku. Suigrači ga dosta traže i pronalaze i zbog toga je stalno u prilikama. Svaka čast...

A ove sezone ga je toliko puta na senzacionalan način asistencijama pronalazio Luka Modrić.

– Super mi je bilo vidjeti tu raznovrsnost Lukinih rješenja i Benzeminih pogodaka u Ligi prvaka. Ne znam što novo kazati o Luki, a da svi to ne znamo. Španjolci imaju poseban respekt prema Luki. Kada igramo protiv Reala, gotovo svi moji suigrači pitaju me da im nabavim Lukin dres. To je nemoguće. Srećom, u dvije utakmice ove sezone nije igrao protiv nas, tako da nisam imao glavobolje zbog traženja dresova.

Kako izgleda taj Realov koncept pod Carlom Ancelottijem?

– Iskoristili su probleme koje je imala Barcelona na početku sezone. Moćni su i kada nemaju svoj dan. Teško ih je slomiti...

Je li opet u europskom nogometu dominantno važnija tehnička komponenta i stabilan posjed?

– Teško mi je, nemam tu odgovor. Svi treneri imaju svoj koncept kako doći do rezultata. Ne mogu procijeniti koji će biti trend. U Španjolskoj ima momčadi koje imaju posjed i kontrolu, no ima i onih koje igraju čvrsto, s tri stopera u obrani. Uostalom, u prvom dijelu sezone najmanje pogodaka postignuto je u Španjolskoj, a najviše u Italiji. Nisu napadači u La ligi baš slobodni u šesnaestercu kao što sam mislio dok sam igrao u Italiji. Stoga, teško je govoriti o trendovima.

Budimirova Osasuna dvaput je pobjeđivala Villarreal koji je u Ligi prvaka izbacio Juventus i Bayern...

– To je skup kvalitetnih igrača s trenerom koji je u pravilu pripremljen na sve izazove. Imam dojam da su svi kompaktni i idu u istom smjeru s nekom posebnom energijom zajedništva. Ne odustaju od svog stila i to ih čini najugodnijim iznenađenjem. Vodili su protiv Liverpoola 2:0, dosta su ponizni, šute i rade. Nije lako igrati u tom ritmu, a oni dvije godine zaredom idu do kraja.

Barça nas je pojela

Barcelona još nije spremna za transformaciju?

– Ovo je za njih posebna godina, počevši od financijskih problema, pa do promjena trenera. Sa Xavijem su pokazali da imaju ogroman potencijal i da sve to skupa ima smisla. Imaju najbolje talente na svijetu od kojih su neki, poput Ansua Fatija ili Pedrija, zbog ozljeda igrali samo na trenutke. Jedna su od rijetkih momčadi koja nas je pojela u jakom ritmu i posjedu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 29.03.2022., Katar, Doha - Prijateljski turnir na kojem nastupaju Katar, Bugarska, Slovenija i Hrvatska priprema je za nadolazece Svjetsko prvenstvo. Prijateljska nogometna utakmica na stadionu Education City, Hrvatska - Bugarska. Ante Budimir, Kristiyan Malinov Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Treba li im možda još poneko jako igračko ime za taj iskorak?

– Ne bih sada o tome špekulirao, to oni najbolje znaju.

Imate li dojam da ste u zadnje tri sezone pomaknuli svoje igračke granice?

– Važan mi je bio kontinuitet. Kada si pravi i kada si spreman, svaki napadač to traži. Uglavnom sam sve to imao u ove tri sezone. Vjerujem u ono što radim i kada se osvrnem, onda izađu zanimljivi podaci. Samo želim i dalje raditi na sebi...

Je li možda vrijeme za jači klub?

– Nije da se ne zamaram time. Ovaj moj iskorak s Osasunom i borba za Europu čini me jačim i boljim i ne bih htio kopati po budućnosti, ona dođe sama – ističe Budimir.

Polako već počinju pripreme za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, svi ga s nestrpljenjem iščekujemo... Ante igra u sjajnoj formi i ovih dana i izbornik Zlatko Dalić sigurno po glavi vrti kombinacije s ovako raspoloženim napadačem.

– Veselim se što će brzo doći SP. Trebamo to shvatiti maksimalno ozbiljno i maksimalno iskoristiti. Ne postoji ništa drugo. To su pripreme i treninzi u kojima se pokušavaš uklopiti u izbornikove zahtjeve. Najvažnije je da ta priča onda funkcionira. Na tome se isto gradi sve za budućnost – zaključio je Budimir.

>>> Luka Modrić se upisao u povijest Reala