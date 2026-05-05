GURAJU GA U SENIORE

Vatreni dragulj prelazi u njemačkog velikana: Savjetuje ga poznati bivši vatreni

Pula: Hrvatska protiv Portugala na U-19 prijateljskom turniru
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
05.05.2026.
u 14:08

Šimić je hrvatski napadač rođen u Hamburgu. Karijeru je započeo u St. Pauliju prije nego je 2021. prešao u akademiju Wolfsburga. Prošle je sezone postigao 19 golova u juniorskoj Bundesligi

Njemački mediji javljaju kako je njemački Werder iz Bremena osigurao je dva velika pojačanja za sljedeću sezonu. Iz mlade momčadi Wolfsburga osigurali su potpise 19-godišnjeg ofenzivnog veznjaka Darwina Soylua i hrvatskog napadača Karla Mije Šimića.

Njih dvojica u Bremen će stići besplatno te će potpisati profesionalne ugovore i klub će ih polako uvoditi u seniorsku momčad. Pregovori između kluba i igrača su trajali tjednima, no sada su zaključeni te će se mladi dvojac pridružiti četverostrukom prvaku Njemačke. 

Šimić je hrvatski napadač rođen u Hamburgu. Karijeru je započeo u St. Pauliju prije nego je 2021. prešao u akademiju Wolfsburga. Prošle je sezone postigao 19 golova u juniorskoj Bundesligi u isto toliko nastupa. Nastupa za hrvatsku reprezentaciju do 19 godina te je za mlade vatrene zabio tri pogotka u deset nastupa.

Nijemci pišu kako ga u karijeri savjetuje veliki Ivan Klasnić, bivši hrvatski reprezentativac i legendarni napadač Werdera s preko 200 nastupa za klub iz Bremena. Soylu je također rođen u Njemačkoj, ali se odlučio nastupati za mlade selekcije Turske.
