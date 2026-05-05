#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
OVAKVOG GA NE POZNAJEMO

Niko Kovač otvorio dušu: 'Redovito idem na ispovijed, odrastao sam kao migrant...'

Borussia Dortmund - SC Freiburg
Bernd Thissen/DPA
VL
Autor
vecernji.hr
05.05.2026.
u 13:15

Bivši hrvatski izbornik i cijenjeni trener gostovao je u popularnom njemačkom podcastu gdje je otvoreno progovorio o svojoj vjeri, odlasku na ispovijed te o djetinjstvu kao sin hrvatskih gastarbajtera u Berlinu

Niko Kovač, ime koje u svijetu nogometa simbolizira disciplinu i rad, rijetko dopušta javnosti da zaviri iza profesionalne fasade. Ipak, u razgovoru za popularni podcast "Phrasenmäher" njemačkog Bilda, bivši hrvatski izbornik otkrio je svoju drugu, dosad manje poznatu stranu. Govorio je o temeljima koji su ga oblikovali kao čovjeka i sportaša: vjeri, obitelji i iskustvu odrastanja kao dijete migranata, što je izazvalo značajnu pažnju u njemačkim medijima gdje je Kovač ostavio dubok trag.

Jedan od najzanimljivijih detalja koje je podijelio jest njegova duboka religioznost. Kovač je istaknuo da je praktični katolik i da mu je vjera ključni oslonac. U tom je kontekstu otkrio i da redovito odlazi na ispovijed, što smatra važnim dijelom svog duhovnog života jer mu pomaže pronaći snagu i smirenje. Naglasio je kako su mu obitelj i vjera svetinje iz kojih crpi energiju za sve izazove, nudeći tako rijedak uvid u privatni svijet inače vrlo zatvorenog sportskog djelatnika.

Svoje čvrste stavove Kovač je objasnio kroz priču o djetinjstvu. Rođen je u Berlinu kao sin hrvatskih gastarbajtera, oca Mate i majke Ivke, koji su u Njemačku stigli iz okolice Livna. Opisao je kako su ga roditelji odgajali u kršćanskom duhu te da je religija imala središnju ulogu u njihovom domu. To iskustvo odrastanja u drugačijoj kulturi, uz snažan oslonac na obiteljske i vjerske vrijednosti, presudno je utjecalo na formiranje njegove osobnosti i nepokolebljive radne etike.

U ranijim je intervjuima Kovač znao spominjati da pokušava živjeti u skladu s Biblijom, a u gostovanju za Bildov podcast dodatno je pojasnio svoj stav. Vjeruje da se u njoj nalaze temeljne vrijednosti poput iskrenosti, prijateljstva i poštovanja. Upravo te principe nastoji primijeniti u svakodnevnom životu, što objašnjava zašto ga suradnici opisuju kao pravednog trenera. Njegova ispovijest o vjeri i privatnom životu otkrila je ljudsku stranu nogometnog stratega, pokazavši da se iza čvrste vanjštine krije duhovan i obiteljski čovjek.
nogomet Borussia Dortmund Niko Kovač

