Vapaj Cibone: Odradili smo 14 dana karantene, ali imamo još pozitivnih!

U predvečerje nove košarkaške sezone, u koronavirusom uzdrmanoj Ciboni nadaju se da će im Hrvatski košarkaški savez izaći u susret i odobriti odgodu prva dva kola HT Premijer lige.

Prvi je preduvjet, kažu Cibonini čelnici, ostvaren jer su Zabok i Zadar izrazili spremnost da se te utakmice igraju kada cibosi budu potpuno zdravi i spremni, na čemu im se posebno zahvalio predsjednik kluba prof. dr. sc. Mladen Bušić:

– Ljubazno vas molim da i Zaboku i Zadru pa tako i HKS-u prenesete našu zahvalu za potporu, razumijevanje i lijepe želje za oporavak naših igrača. Eto, direktor Zadra Žilavec na našu je molbu pozitivno odgovorio a da nije ni trepnuo. Kada se nađemo u nevolji, naši ljudi uvijek su solidarni – kazao je dr. Bušić, ravnatelj KB-a Sveti Duh, naglasivši da problemi s koronavirusom u Ciboni još nisu završili.

I dalje idu na testiranja

– Zbog svega što nas je snašlo, naša je momčad kondicijski hendikepirana pa smo u to ime HKS-u podnijeli zahtjev s pripadajućom medicinskom dokumentacijom koju ćemo dopunjavati kako bude dolazila. Ovo je jedinstven slučaj. Ja ne znam za sličan primjer, da je 90 posto igrača zaraženo, gotovo cijela momčad. I nakon karantene od 14 dana još nisu svi igrači negativni, nekolicina ih je negativni nalaz dobila tek prije dva dana. Nakon prvih pregleda, neki naši igrači naručeni su na dodatne preglede. Dok igrač ne dobije sva zelena svjetla ne možemo mu dopustiti maksimalan angažman na treninzima.

Tako se i dogodilo da je Ivan Velić u utorak navečer imao osam, a u srijedu ujutro devet igrača na treningu, pa prvi trener ističe:

– U vrijeme kada smo sretni zbog svakog održanog treninga i svakog dana koji provedemo zajdno, glupo je govoriti o rezultatskim ciljevima. Nakon što su dečki izišli iz karantene, mislili smo muški zapeti, no naša medicinska služba, zajedno s predsjednikom Bušićem, kazala je da to može biti kontraproduktivno i opasno. I zato smo prvi tjedan proveli lagano radeći, svaki trening smo dozirali, a tek posljednja četiri treninga odradili smo ozbiljnijim intenzitetom. Još uvijek neki igrači odlaze na testiranja i preglede, ništa se ne prepušta slučaju, i nećemo uopće ići na maksimalan ritam sve dok to ne završi, a ja se nadam da bi to moglo biti od ponedjeljka.

Da bi najavio posve neizvjesnu sezonu, pred novinare je došao i direktor kluba Domagoj Čavlović koji je predstavio pojačanje na mjestu sportskog direktora, a riječ je o dugogodišnjem kapetanu Marinu Roziću, koji se, pak, našalio:

– Čini se da je direktoru drago što više ne igram.

– Možda je treneru još draže – u istom je stilu dobacio Čavlović i potom pojasnio:

– Nakon dugogodišnje vjernosti klubu, Rozić je prirodnim putem zasjeo u taj prilično užaren stolac. Tijekom karijere upoznao je jako puno trenera i igrača i uvjeren sam da će nam njegovi kontakti koristiti pri dovođenju igrača.

Veliki problemi ABA lige

A čovjek koji je u Ciboni proveo 16 igračkih sezona, ustvrdio je:

– Ovo ljeto doveli smo dvojicu igrača (Drežnjaka i Nakića, nap.a.) koji su bili vruća roba na tržištu i koji su mogli birati destinacije, a izabrali su Cibonu.

Ako bi HKS uslišio Ciboninu molbu, cibosi bi sezonu započeli 3. kolom HT Premijer lige, baš u vrijeme kada bi trebala početi ABA liga, koja je vrlo upitna. Taj problem spomenuo je i Cibonin direktor Čavlović, do prije nekoliko mjeseci i predsjednik tog regionalnog natjecanja:

– ABA liga već dulje vrijeme ima administrativni problem. Nadam se da će razum prevladati. Klubovi imaju još nešto više od dva tjedna da to riješe. Naše su opcije za odvijanje natjecanja razrađene, a varijanta s balonom neće se moći napraviti ako se igraju nacionalne lige.