Procurilo koliko zarađuje Nikola Jokić: Kraj sulude cifre stoji detalj koji su svi primijetili

Prema posljednjim analizama, Nikola Jokić će u sezoni 2025./26. biti deveti najplaćeniji igrač NBA lige s ukupnim prihodom od 64,2 milijuna dolara. No, ono što iznenađuje jest struktura te zarade. Dok od plaće u Denver Nuggetsima dobiva ogromna 55,2 milijuna dolara, što ga svrstava u sam vrh lige, od sponzorskih ugovora prihoduje "svega" devet milijuna dolara.

To je uvjerljivo najmanji iznos među prvih deset najplaćenijih, što jasno pokazuje da su mu prioriteti usmjereni na obitelj i konje, a manje na glamur koji okružuje vrhunske sportaše. Za usporedbu, prvoplasirani LeBron James od sponzora zarađuje nevjerojatnih 80 milijuna, čime njegova ukupna zarada doseže 132,6 milijuna dolara.

Slijede ga Stephen Curry i Kevin Durant, koji od sponzorstava obojica prihoduju po 50 milijuna dolara, dok su čak i mlađe zvijezde poput karizmatičnog Anthonyja Edwardsa već na 20 milijuna dolara od marketinga. To Jokića čini potpunom suprotnosti modernim sportskim zvijezdama, koje su istovremeno i globalni brendovi.

Njegova pozicija u financijskoj eliti isključivo je rezultat dominacije na parketu, čiji je temelj "supermax" ugovor vrijedan 276 milijuna dolara. Stručnjaci ističu da bi već u ljeto 2026. mogao potpisati novi, još unosniji ugovor koji bi mu, zahvaljujući rastućem "salary capu", mogao donijeti i do 293 milijuna dolara za četiri godine.

Dok drugi grade poslovne imperije, Nikola Jokić ostaje fenomen – sportaš u svjetskom financijskom vrhu isključivo zahvaljujući svojoj igri, dokazujući da se i bez agresivnog marketinga može dosegnuti vrh.