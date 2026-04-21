Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TO GOVORI SVE

Procurilo koliko zarađuje Nikola Jokić: Kraj sulude cifre stoji detalj koji su svi primijetili

NBA: Playoffs-Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets
Ron Chenoy/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
21.04.2026.
u 08:31

Objavljeni su podaci o zaradama najvećih NBA zvijezda, a Nikola Jokić visoko je pozicioniran. Ipak, iza vrtoglavih brojki krije se detalj koji ga drastično razlikuje od ostatka lige i potvrđuje njegov jedinstveni status u svijetu sporta

Prema posljednjim analizama, Nikola Jokić će u sezoni 2025./26. biti deveti najplaćeniji igrač NBA lige s ukupnim prihodom od 64,2 milijuna dolara. No, ono što iznenađuje jest struktura te zarade. Dok od plaće u Denver Nuggetsima dobiva ogromna 55,2 milijuna dolara, što ga svrstava u sam vrh lige, od sponzorskih ugovora prihoduje "svega" devet milijuna dolara.

To je uvjerljivo najmanji iznos među prvih deset najplaćenijih, što jasno pokazuje da su mu prioriteti usmjereni na obitelj i konje, a manje na glamur koji okružuje vrhunske sportaše. Za usporedbu, prvoplasirani LeBron James od sponzora zarađuje nevjerojatnih 80 milijuna, čime njegova ukupna zarada doseže 132,6 milijuna dolara.

Slijede ga Stephen Curry i Kevin Durant, koji od sponzorstava obojica prihoduju po 50 milijuna dolara, dok su čak i mlađe zvijezde poput karizmatičnog Anthonyja Edwardsa već na 20 milijuna dolara od marketinga. To Jokića čini potpunom suprotnosti modernim sportskim zvijezdama, koje su istovremeno i globalni brendovi.

Njegova pozicija u financijskoj eliti isključivo je rezultat dominacije na parketu, čiji je temelj "supermax" ugovor vrijedan 276 milijuna dolara. Stručnjaci ističu da bi već u ljeto 2026. mogao potpisati novi, još unosniji ugovor koji bi mu, zahvaljujući rastućem "salary capu", mogao donijeti i do 293 milijuna dolara za četiri godine.

Dok drugi grade poslovne imperije, Nikola Jokić ostaje fenomen – sportaš u svjetskom financijskom vrhu isključivo zahvaljujući svojoj igri, dokazujući da se i bez agresivnog marketinga može dosegnuti vrh.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!