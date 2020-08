Što će biti s velikom nadom hrvatske košarke? Evo što očekuju u Ciboni

Košarkaši Cibone okupili su se da bi započeli pripreme za novu sezonu za koju nitko sa sigurnošću ne može reći hoće li početi na vrijeme, pod kojim uvjetima će se igrati i hoće li je uopće i biti.

Za razliku od sportskog direktora Mostarca Marina Rozića, koji je bio u kontaktu sa zaraženom osobom pa je u izolaciji, trener Ivan Velić stigao je iz Hercegovine u Zagreb i kreće s poslom.

Teško je zadržati mlade

– Žao mi je što i mi nismo pokušali završiti prvenstvo kao nogometaši i vaterpolisti. Predlagao sam da se odigra neka liga bez stranaca koji su otišli, no to se nije dogodilo. Srećom, mi smo u klubu trenirali u svibnju i lipnju pa nećemo imati toliku pauzu.

Iako je bio u izolaciji podalje od Zagreba, zajedno s Rozićem i glavnim direktorom Čavlovićem, Velić je slagao momčad.

– I prije smo tako i bilo je i dobrih i loših poteza, no pogriješiti neće samo onaj koji ne vuče poteze. Imali smo primjera s kojima smo pogodili kao što su Marko Ljubičić, Rogić i Markota, no bilo je i promašaja. S tim proračunom koji smo imali mi smo znali da će biti pogrešaka pa smo zato sklapali ugovore tako da nas mogući raskidi ne stoje skupo.

U klub iz Savske stigli su reprezentativni kandidati Mateo Drežnjak (21), Toni Nakić (21) i Krešimir Radovčić (23) te Kristijan Krajina (29), ali i iskusni američki razigravač Ronald Moore (32). Koliko je trener zadovoljan?

– Trener nikad nije posve zadovoljan jer uvijek može bolje, no u ovim okolnostima držim da smo napravili dobar posao. Moja ideja bila je da se okrenemo mladima, da imamo 4-5 kvalitetnih mladih igrača, ali i iskusnijih za potporu.

Cibonini simpatizeri zacijelo će više simpatizirati mlade domaće igrače nego polovne strance.

– Očekivati odmah rezultat, s toliko mladih igrača, nije realno. Trebat će 2-3 godine da oni stasaju i budu nositelji igre. No računamo da će nam se ovoljetno ulaganje dugoročno isplatiti.

A što ako se Drežnjak, Nakić i Radovčić tako razigraju pa bogatiji klubovi odluče zaviriti u Cibonin vrt, s unosnim ponudama?

– U takvom vremenu živimo da je nemoguće mladog igrača zadržati kao što je to moguće u nogometu gdje ti od prodaje supertalenta možeš živjeti pet godina. Nadam se da ovi dečki neće otići za prvi veliki novac, da će biti strpljivi i ostati što dulje.

Kada je u pitanju Roko Prkačin, svojedobno najbolji europski kadet, u klubu se nadaju da će svoj prvi profesionalni ugovor potpisati baš s Cibonom.

– Ovo što je Roko kod nas dobio u posljednjih sezonu i pol ne bi dobio ni u jednom velikom europskom klubu. Mi želimo nastaviti u tom smjeru i ne vidim razloga da ne potpiše svoj prvi ugovor s matičnim klubom.

Kakva bi njegova uloga trebala biti i je li on četvorka ili bi se trebao formirati kao trojka?

– Našu igru zamišljam znatno bržom nego u posljednje dvije sezone, a Prkačin se u to jako dobro uklapa jer njegova snaga je u igri na otvorenom terenu, da nakon skoka sam povuče kontru i, ako treba, ode i do kraja. Glede pozicije, on je još uvijek jako mlad i nije dobro da ga šaltamo, po meni je on četvorka.

Na najvitalnije radno mjesto u momčadi doveden je američki razigravač Ronald Moore.

Došao iskusni razigravač

– Htjeli smo imati iskusnog igrača, jakog na lopti, koji nije gladan statistike. I da nismo u tome uspjeli, ne bi bilo drame jer što prije naši mladi igrači preuzmu odgovornost, prije će postati ozbiljni igrači.

Na okupljanje su bili pozvani i razigravač Gnjidić, bekovi-šuteri Marić, Rašić i Buljević, krilo Novačić i petice Bundović, Vucić i Branković te krilo Mihajlo Jurković koji je na probi.

– Bilinovac je dobio dijete pa nije bio u planu za okupljanje. No on je “vojnik” bez kojeg zapovjednik neće u rat. Radije bih imao momčad koja je družina i mlade igrače koji se razvijaju nego niz internacionalaca koji mi jamče plasman u najbolja četiri u ABA ligi.