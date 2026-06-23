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Valentina Miletić pred svima 'prozvala' kolegu, a onda uslijedio preokret: 'Nadamo se da si se danas bolje obukao'

Valentina Miletić
Foto: Screenshot/HRT
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
23.06.2026.
u 23:25

Na HRT-u smo vidjeli odmak od stroge sportske analitike uoči važnog dvoboja Hrvatske

Uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatske i Paname, koji se igra u 1 sat iza ponoći u Torontu, sportska redakcija HRT-a priuštila je gledateljima nesvakidašnji uvod u emisiju „Americana“. Dok su oči javnosti primarno uprte u sastav izbornika i kalkulacije za plasman u nokaut fazu, izvještaj sportskog novinara Luke Petrinca iz Toronta neočekivano je skrenuo pozornost na modni izričaj našeg dugogodišnjeg televizijskog lica.

Sve je počelo opuštenom interakcijom u studiju kada je voditeljica Valentina Miletić, najavljujući uključenje u Kanadu, uz osmijeh dobacila: „U Torontu nas čeka Luka, za kojega se nadamo da se danas bolje obukao nego jučer.“ Petrinec, koji je svojim profesionalnim izvještavanjem od 2012. godine postao neizostavan dio sportskog programa HRT-a, od komentiranja Lige prvaka do praćenja Olimpijskih igara, spremno je dočekao šalu.

„Obukao sam se malo toplije, iz grešaka se uči“, uzvratio je Petrinec, dodavši kako ga je promjena temperature u Torontu natjerala na promišljanje garderobe. „Sad mi je doduše malo vruće, ali vjerujem da će se s približavanjem utakmice temperatura spustiti na ugodnih dvadesetak stupnjeva, što će biti idealni uvjeti za nogometnu utakmicu."

Nakon što je kasnije iz Toronta iznio najnovije informacije o stanju u momčadi, voditeljica je poentirala povratkom na temu stajlinga. „Luka, hvala ti i sretno večeras. Od nas imaš čistu peticu za stajling“, poručila je Miletić, a njezino su mišljenje jednoglasno potvrdili i gosti u studiju.

Ivana Knoll u Torontu
Ključne riječi
HRT Valentina Miletić Luka Petrinec

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