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SIMPATIČNI NAVIJAČI

VIDEO Ivan i Ivana iz Zadra prešli ocean zbog vatrenih, evo koliko su platili put: 'Dođite vi kod nas, kod nas je jeftinije'

Hrvatski navijači iz Zadra
Danijel Lijović
Autori: Danijel Lijović, Mateja Papić
23.06.2026.
u 23:51

Ulice kanadske metropole preplavili su navijači iz svih krajeva svijeta, a među njima se posebno ističe par iz Debeljaka, malog mjesta pored Zadra, koji je prevalio tisuće kilometara samo kako bi bodrio Vatrene.

Uoči večerašnjeg sudbonosnog susreta Hrvatske i Paname, koji bi mogao odrediti sudbinu naše reprezentacije na ovom prvenstvu, navijačka groznica u Torontu dosegnula je svoj vrhunac. Ulice kanadske metropole preplavili su navijači iz svih krajeva svijeta, a među njima se posebno ističe par iz Debeljaka, malog mjesta pored Zadra, koji je prevalio tisuće kilometara samo kako bi bodrio Vatrene.

Naš novinar Danijel Lijović u Torontu je susreo ovaj vjerni navijački par koji nije skrivao uzbuđenje. Kako su nam otkrili, dolazak na ovaj susret bio je savršena prilika da spoje ugodno s korisnim – posjet Kanadi i podršku hrvatskoj reprezentaciji. „Htjeli smo posjetiti Toronto, pa smo odabrali upravo ovu utakmicu Hrvatske i Paname“, rekli su nam uz osmijeh Ivan i Ivana. Iako dijele istu strast prema reprezentaciji, kada je u pitanju prognoza večerašnjeg rezultata, ipak su ponešto podijeljenih mišljenja.

„Mislim da će Hrvatska pobijediti. Neće biti lagana utakmica, možda 2:0 ili 2:1 za nas“, optimistično je poručio navijač. Ivana, koja gradom hoda odvjena u hrvatski dres, bila je ipak nešto opreznija: „Mislim da će to biti vrlo nategnuto. Možda 1:0 za nas, a možda čak završi i izjednačeno. Bit će to teška utakmica.“ Par je potom naglasio kako su u Toronto doputovali isključivo zbog „Vatrenih“. „Nećemo gledati nijednu drugu utakmicu, došli smo samo na ovo“, kazali su nam.

Boravak u Kanadi, naravno, nije bio jeftin. Kada su zbrojili troškove puta, smještaja i ulaznica za petodnevni boravak u Torontu, došli su do iznosa od oko 3000 eura po osobi. Priznaju da je život u Torontu znatno skuplji nego u njihovu rodnom kraju, a na pitanje o usporedbi cijena sa Zadrom, uz smijeh su zaključili: „Dođite u Zadar!“

Atmosfera u Torontu
Ključne riječi
SP 2026. Toronto hrvatska nogometna reprezentacija

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