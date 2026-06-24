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LUDA ATMOSFERA

VIDEO Mate i Zvone iz Hercegovine došli u Toronto: 'Potrošili smo cijelu vreću para, ali za vatrene nije problem'

Navijači iz Hercegovine
Danijel Lijović
VL
Autor
Mateja Papić
24.06.2026.
u 00:21

"Došli smo iz Hercegovine bodriti našu reprezentaciju iz petnih žila“, kazao nam je Mate, ne skrivajući oduševljenje atmosferom uoči utakmice

Navijačka euforija uoči večerašnjeg presudnog susreta Hrvatske i Paname u Torontu dosegnula je usijanje, a među mnoštvom hrvatskih navijača koji su stigli iz svih krajeva svijeta, naš novinar Danijel Lijović susreo je dvojac iz Hercegovine, Matu i Zvonimira, koji su se zaputili na dugu američku turneju kako bi pratili reprezentaciju.

„Ja sam Mate, a ovo je Zvonimir. Došli smo iz Hercegovine bodriti našu reprezentaciju iz petnih žila“, kazao nam je Mate, ne skrivajući oduševljenje atmosferom uoči utakmice. Za njih dvojicu ovo je tek početak velike avanture. Kako ističu, nakon Toronta ne staju, već nastavljaju pratiti Vatrene gdje god ih put odvede.

Navijači iz Hercegovine u Torontu

„Sutra letimo u New York, tamo ćemo ostati pet dana, a plan nam je svakako ići i u Philadelphiju na sljedeću utakmicu. Ako prođemo dalje, pratit ćemo ih dokle god budu u igri“, poručili su vjerni navijači.

Kada je riječ o prognozi večerašnjeg dvoboja, Mate je bio iznimno optimističan i uvjeren u dominaciju naše reprezentacije. „Mislim da će to za nas biti lagani trening, prognoziram pobjedu od 3:0. Strijelci? Upisat će se Budimir, Andrej Kramarić i Joško Gvardiol“, samouvjereno je najavio Mate.

Iako su svjesni visokih troškova ovakvog navijačkog poduhvata, tvrde kako im novac nije prepreka kada je u pitanju ljubav prema nacionalnoj vrsti. „Navikli smo se na kanadske cijene. Malo jest skupo, ali za Hrvatsku nije problem. Iskreno, to je prava vreća para potrošena, pa bi bilo bolje da naši pobijede“, zaključili su uz smijeh.

Ivana Knoll u Torontu
Ključne riječi
SP 2026. Toronto hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 2

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LU
lucio2
01:28 24.06.2026.

HRVATSKA NIJE VASA REPREZENTACIJA, kompleksaši!

Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
00:41 24.06.2026.

Vreću para??? O, sirotinjo i Bogu si teška. I njihova je reprezentacija BiH.

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