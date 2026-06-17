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VIDEO Hrvatski i engleski navijači našli se u istom kafiću: Incidenta nije bilo unatoč provokacijama Engleza

SP 2026 Dallas: Ante Gelo i Tajči nastupili u Fair Park fan-zoni
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
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VL
Autor
vecernji.hr
17.06.2026.
u 18:41

Hrvatski i engleski navijači poznati su kao jedni od najvatrenijih na svijetu, pogotovo kada je u pitanju reprezentativni nogomet

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata po hrvatskom vremenu igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a protivnik vatrenih bit će Engleska. Kao i uvijek kada je u pitanju hrvatska reprezentacija, navijači vatrenih priredili su ludu atmosferu u Dallasu gdje se utakmica igra, a zamalo je došlo i do incidenta.

Hrvatski i engleski navijači poznati su kao jedni od najvatrenijih na svijetu, pogotovo kada je u pitanju reprezentativni nogomet. Obje skupine navijača u jednom trenutku našla su se u istom baru u Dallasu. Iako se činilo da bi moglo doći do incidenta, sve je prošlo u mirnom i prijateljskom okruženju.

Velika parada navijača Hrvatske u Dallasu

Istaknuti treba tek trenutak kada su engleski navijači zapjevali "You're s*it, but your birds are fit" što bi u prijevodu značilo "Vi ste s**nje, ali žene su vam zgodne". Ipak, nije došlo do reakcije hrvatskih navijača budući da se radi o tradicionalnom engleskom zadirkivanju (tzv. 'banteru'), a ne nečemu zlonamjernom.

Navijači Hrvatske i Engleske znaju se jednako dobro koliko i te dvije reprezentacije. Hrvatska i Engleska dosad su igrale 11 puta - Engleska je slavila šest puta, vatreni tri, a dva puta su te utakmice završile neriješeno.
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