Englezi sramotno izvrijeđali omiljenog Hrvata zbog intervjua: 'Nemoj tu glumiti neku žrtvu'

Nekadašnji nogometaš i izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić dao je intervju za britanski Daily Mail u kojem je govorio o stavu engleskih medija i navijača. Kroz tekst i naslov provlači se engleska arogancija i manjak poštovanja prema suparnicima, što izaziva negativne reakcije kod protivnika.

- Nije to došlo iz usta engleskih igrača. Oni nisu glupi. Znaju da se ne ide javno omalovažavati Andoru ili Estoniju. Pokazuje se poštovanje. Ali stvar je u tome da hrvatski narod to čuje od medija i možda nekih navijača. Hrvatski mediji svakodnevno prevode što se događa i govori u Engleskoj. Bilo da je riječ o Premier ligi ili reprezentaciji. To se ne događa u suprotnom smjeru - rekao je Bilić pa dodao:

- Engleska je moćna nacija pa smo znali za pjesmu i znali smo da novinari govore kako će Engleska pobijediti. I znate što? Imali smo i mi pjesmu. Govorila je da ćemo biti prvaci. Ali kladim se da ta pjesma nije dospjela na stranice Daily Maila, zar ne? To je u osnovi ta razlika - pojasnio je bivši vatreni.

Bilićeve izjave izazvale su reakciju navijača koji su se javili u komentarima ispod objavljenog teksta i napali ga.

- Ne mogu podnijeti arogantnu Englesku, ali kao i mnogi drugi, svi su jako sretni doći ovdje i zarađivati za život.

- Jadniče koji se praviš žrtvom.

- Ne sjećam se da je ikad neki engleski igrač simulirao ozljedu kako bi isključio drugog igrača i onda propustio finale Svjetskog prvenstva. Nogometaši su svi isti. Prevaranti i umišljeni. Nemoj glumiti žrtvu, to ti ne pristaje - pisali su Englezi.