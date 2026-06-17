Isplivao skandal: Nogometaš sa svjetskog prvenstva uhićen zbog namještanja utakmica!

Veliki skandal izbio je u javnost tijekom ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, a bio je povezan s reprezentativcem Obale Bjelokosti, Elyeom Wahijem . Napadač Slonova, koji igra za francusku Nicu, uhićen je 29. svibnja neposredno prije svjetskog prvenstva, a razlog je navodna umiješanost u namještanje utakmica.
Kako javlja Athletic, protiv njega je pokrenuta istraga zbog sumnje da je namjerno dobio žuti karton tijekom utakmice Nice - Metz 17. svibnja u francuskoj Ligue 1. Wahi je uhićen nedugo nakon što je postigao dva gola u pobjedi Nice nad St. Etienneom, a pušten je nakon saslušanja dok je istraga još uvijek u tijeku.
Glasnogovornik Ureda javnog tužitelja u Marseilleu potvrdio je da je Wahi uhićen u sklopu istrage o organiziranoj prijevari, korupciji u sportu te prikrivanju prihoda od kriminala i pranju novca. Ovaj skandal je zataškavan dvadeset dana, Elye Wahi je s momčadi putovao u Ameriku i bio je u početnoj postavi za prvu utakmicu Obale Bjelokosti protiv Ekvadora, gdje je njegova reprezentacija pobijedila 1:0.
U spornoj utakmici, Eli Wahi je dobio žuti karton u 35. minuti zbog kasnog starta nad Metzovim braničem Sadibuom Saneom. Athletic također navodi da Eli Wahi nije jedini igrač koji je na Svjetskom prvenstvu, a koji je prijavljen zbog sumnje na umiješanost u namještanje utakmica.
Elye Wahi, the Ivory Coast footballer who is playing at the 2026 World Cup, was arrested on suspicion of fixing offences less than two weeks before the tournament, The Athletic can reveal.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 17, 2026
Sources with knowledge of events, who like others spoke anonymously as they were not… pic.twitter.com/6o8UgoGbjq
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