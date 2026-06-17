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THE ATHLETIC

Isplivao skandal: Nogometaš sa svjetskog prvenstva uhićen zbog namještanja utakmica!

FIFA World Cup 2026 - Group E - Ivory Coast v Ecuador
Kyle Ross/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.06.2026.
u 18:26

Ovaj skandal je zataškavan dvadeset dana, Elye Wahi je s momčadi putovao u Ameriku i bio je u početnoj postavi za prvu utakmicu Obale Bjelokosti protiv Ekvadora, gdje je njegova reprezentacija pobijedila 1:0

Veliki skandal izbio je u javnost tijekom ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, a bio je povezan s reprezentativcem Obale Bjelokosti, Elyeom Wahijem . Napadač Slonova, koji igra za francusku Nicu, uhićen je 29. svibnja neposredno prije svjetskog prvenstva, a razlog je navodna umiješanost u namještanje utakmica.

Kako javlja Athletic, protiv njega je pokrenuta istraga zbog sumnje da je namjerno dobio žuti karton tijekom utakmice Nice - Metz 17. svibnja u francuskoj Ligue 1.  Wahi je uhićen nedugo nakon što je postigao dva gola u pobjedi Nice nad St. Etienneom, a pušten je nakon saslušanja dok je istraga još uvijek u tijeku.

Glasnogovornik Ureda javnog tužitelja u Marseilleu potvrdio je da je Wahi uhićen u sklopu istrage o organiziranoj prijevari, korupciji u sportu te prikrivanju prihoda od kriminala i pranju novca. Ovaj skandal je zataškavan dvadeset dana, Elye Wahi je s momčadi putovao u Ameriku i bio je u početnoj postavi za prvu utakmicu Obale Bjelokosti protiv Ekvadora, gdje je njegova reprezentacija pobijedila 1:0.

U spornoj utakmici, Eli Wahi je dobio žuti karton u 35. minuti zbog kasnog starta nad Metzovim braničem Sadibuom Saneom. Athletic također navodi da Eli Wahi nije jedini igrač koji je na Svjetskom prvenstvu, a koji je prijavljen zbog sumnje na umiješanost u namještanje utakmica.

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Ključne riječi
Nice nogomet Obala Bjelokosti SP 2026.

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