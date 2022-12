Vaha: Možda se dogodi najveće iznenađenje u povijesti, a od Srbije sam više očekivao

Legendarni trener Vahid Halilhodžić vratio se u Pariz da bi vidio kakva mu je šteta napravljena u kući. Naime, nedavno su mu provalili u kuću u zapadnom predgrađu Pariza i opljačkali ga, odnijeli nakit, novac i napravili veliku štetu. Dogodilo se u to prošle nedjelje, a šteta je golema. Policija je na očevid stigla oko 19.30 sati te je utvrđeno da su kriminalci ušli kroz prozor u stražnjem dijelu kuće u Louveciennesu te ukrali razne predmete i novac vrijedne više od 600 tisuća kuna.

Srbija me razočarala

– Baš sam išao vidjeti kako su mi ušli u kuću. Bio sam u Hrvatskoj kratko i nije mi bilo lako kad su mi javili za provalu. Nažalost, nije mi prvi put, već su mi pet puta provalili i u Lilleu. Teško je kad vidiš da su sve razvalili – kaže nam Halilhodžić.

Zacijelo mu nije previše do priča o nogometu, no nismo mogli ne pitati ga o dojmu koji je na njega na Svjetskom prvenstvu ostavila Hrvatska.

– Gledao sam utakmicu protiv Belgije, bila je to jako teška utakmica dviju momčadi koje su imale svoje periode dobre igre. Hrvatska je u počeku, negdje do 60. minute sve dobro kontrolirana, i organizaciju igre i njihove napade, a onda je u zadnjih 20 minuta bilo svega, nevjerojatno je što igrač takve kvalitete i karakteristika kakve ima Lukaku promaši.

Tko vam se svidio u Hrvatskoj?

– Svi govore o Gvardiolu i pozornije sam ga gledao te mogu reći da će taj dečko biti veliki igrač, bit će među najboljima u Europi. Kakva je to samo mirnoća, ispunjavanje svih defenzivnih zadataka, a onda i iznošenje lopte, malo koji stoper to može napraviti. I onda dođe taj zadnji napad Belgije, a on nije umoran i spriječi čisti pogodak. Ima strašnu perspektivu, ne govorim sad zbog te utakmice, pratim ga već godinu dana. Uz njega, izvanredno mi je igrao Brozović, dobri su bili Modrić i Kovačić, ali Brozović je tako dobro odradio sve u defenzivi, ali i prema naprijed. Sjajno je znao okrenuti stranu na pritisak Belgije i puno je olakšao momčadi da se ne izgubi lopta. Dosta je grešaka kod brojnih momčadi.

Foto: Tnani Badreddine/DeFodi Images/D ar-Rayyan, Katar, 01.12.2022: Josko Gvardiol (Croatia) and Luka Modric (Croatia) feiern das Weiterkommen in die K.O.-Phase nach dem Spiel der FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F zwischen Kroatien und Blegien im Ahmed bin Ali Stadion am 01. December 2022 in ar-Rayyan, Katar. (Foto von Tnani Badreddine/DeFodi Images) ar-Rayyan, Qatar, 01.12.2022: Josko Gvardiol (Croatia) and Luka Modric (Croatia) celebrate advancing to the knockout stage after the FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F match between Croatia and Belgium at Ahmed bin Ali Stadium on December 01, 2022 in ar-Rayyan, Qatar. (Photo by Tnani Badreddine/DeFodi Images) Photo: Tnani Badreddine/DeFodi Images/DEFODI

Hrvatskoj slijedi Japan, Vahid Halilhodžić bio je izbornik te reprezentacije i uspješno prošao kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, ali je dva mjeseca prije tog natjecanja smijenjen. To mu se prije toga dogodilo i s reprezentacijom Obale Bjelokosti, a sada i s Marokom.

Kakvu utakmicu između Hrvatske i Japana očekujete?

– Ovo prvenstvo pokazuje da više nema velikih razlika, nekad su postojale momčadi koje su dominirale i znao si da će otići do kraja. No kvaliteta afričkih i azijskih momčadi znatno se podignula, bolje su organizirane i ostaju koncentrirane, imaju dobar niski blok po širini i dubini, kontroliraju igrače s loptom i igrače bez lopte. Velike momčadi nisu bile u top psihološkim izdanjima, a ne može se više s pola snage pobjeđivati. Tako su ispale Njemačka i Belgija, moglo se dogoditi i Hrvatskoj. Eto, nitko nije osvojio svih devet bodova u skupini i jednog dana prvaci neće biti iz Europe ili Južne Amerike. Od Srbije sam više očekivao, imaju puno dobrih igrača, pogotovu ofenzivno, ali obrana im ipak nije na toj razini.

Japan?

– Oni su jako dobro organizirani, čekaju priliku da poslije niskog bloka izlaze u brzi napad uz jedan-dva pasa u dubinu, a taj izlazak prati više igrača. Jako brzo prenose loptu i prema naprijed sprinta nekoliko igrača. Nekad treba i sreće, kao Japan kod one lopte koja nije izašla i zabili su gol.

Još ima 'mojih' Japanaca

Ima li još igrača koje ste vodili?

– Ima još sedam-osam mojih.

Kako igrati protiv njih?

– Ne bih o tome, Japan ima svoje karakteristike s puno trke i brzih lopti u dubinu, ali ne bih davao projekciju. Svaka utakmica ima svoju strategiju, ofenzivnu i defenzivnu, gledaš slabosti suparnika, je li to visina ili nešto drugo i onda gradiš svoju strategiju i pokušaš im nauditi, ugroziti ih. Puno je detalja, nije kao nekad – zagrij se i igraj. Sad se svaki detalj vidi i objašnjava igračima. To se dugo priprema, ja sam to odavno pripremao za sve momčadi, to je veliki posao. Nogomet je postao znanost, svaki detalj moraš znati, ali ne može se predvidjeti hoće li lopta udariti u stativu ili otići u gol.

Jesu li vas Japanci iznenadili pobjedama nad Njemačkom i Španjolskom?

– Španjolci su poslije vodstva mislili umrtviti igru da izmore Japance, a izmorili su sebe i popustila im je koncentracija. Malo mi čudna igra Španjolaca, kad tako igraš, moraš imati jednu špicu. Eto, kad je ušao Lukaku za Belgiju, iako nespreman, imao je tri-četiri šanse. To Španjolska nema, čak je i imala u dijelu utakmice s Moratom, a onda ga je izbornik izvadio i stavio igrača koji je inače krilo. Kao treneru nekad mi nije jasno objasniti takve poteze.

Tko vam je dosad najviše pokazao na ovom Svjetskom prvenstvu, tko je favorit za naslov?

– Teško je bilo što reći kad vidim da je Brazil izgubio od Kameruna, a Francuska od Tunisa, sve je moguće i može se dogoditi i najveće nogometno iznenađenje u povijesti – zaključio je Vahid Halilhodžić.

