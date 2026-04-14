Munjevito naoružavanje europske zemlje: Nabavlja više od sto moćnih haubica

Finska je potpisala novi ugovor za isporuku samohodnih haubica K9, vrijedan približno 546 milijuna eura, s južnokorejskom tvrtkom Hanwha Aerospace. Prema ovom ugovoru, 112 haubica K9, zajedno s pripadajućim rezervnim dijelovima, bit će isporučeno Finskoj vojsci od 2028. godine, otkrili su iz tvrtke. Finska je prvi put nabavila haubicu K9 u ožujku 2017. godine. Tada je nabavila 48 jedinica, no kasnije je naručeno još dodatnih serija. Ovom najnovijom narudžbom, Finska će postati treća članica NATO-a koja ima više od 200 haubica K9, pridružujući se Turskoj i Poljskoj.

"Budući da je Finska vojska već nekoliko godina koristila K9 kao svoju glavnu artiljerijsku platformu, nove jedinice moći će se bez problema integrirati u postojeću strukturu snaga. S obzirom na već uspostavljenu mrežu održavanja i sustav obuke posada, Finska postiže besprijekorno proširenje operativnih sposobnosti bez potrebe za novom infrastrukturom ili dugim prijelaznim razdobljem", navodi Hanwha Aerospace.

K9 je samohodna haubica sposobna gađati ciljeve na udaljenosti većoj od 40 kilometara. Ona se, dodaju iz tvrtke, pokazala dobro prilagođenom ekstremnim uvjetima, uključujući u zahtjevnim okruženjima na kojima ih Finska koristi.

"Finska je još jednom odabrala Hanwha Aerospace, odluka koja pokazuje da smo pouzdan partner u jačanju obrambenih sposobnosti Europe. Nastavit ćemo jačati partnerstva s članicama NATO-a, uključujući i nordijsku regiju", istaknuo je Jae-il Son, predsjednik i izvršni direktor Hanwha Aerospacea.