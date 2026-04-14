NAKON 28. KOLA

Dinamo i Hajduk će opet platiti najviše kazni zbog incidenata navijača

Osijek: Vukovar i Dinamo sastali se u 29. kolu SuperSport HNL-a
14.04.2026.
u 14:13

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 28. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Dinamo - Osijek (4. travnja 2026.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 6.800 eura

Istra 1961 - Hajduk (7. travnja 2026.)

Istra 1961

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.500 eura

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 5.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 7.000 eura

Varaždin - Gorica (3. travnja 2026.)

Varaždin

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 4.000 eura
