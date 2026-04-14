Dinamo i Hajduk će opet platiti najviše kazni zbog incidenata navijača

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 28. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.
Dinamo - Osijek (4. travnja 2026.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 6.800 eura
Istra 1961 - Hajduk (7. travnja 2026.)
Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.500 eura
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 5.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 7.000 eura
Varaždin - Gorica (3. travnja 2026.)
Varaždin
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 4.000 eura