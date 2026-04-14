ALEXANDRA VEIGH

Javila se predsjednica Osijeka nakon Orbánova debakla i teškog poraza na izborima u Mađarskoj

Hungarian parliamentary election in Budapest
BERNADETT SZABO/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
14.04.2026.
u 14:07

Poslije 16 godina Viktor Orban izgubio je vlast u Mađarskoj. Vlast će nakon izbora preuzeti stranka Tisza na čijem je čelu Peter Magyar. Orban je inače veliki prijatelj Lorincza Meszarosa, Osijekova vlasnika koji je u klubu od 2016. godine i mnogi smatraju da mu je upravo on savjetovao da kupi hrvatskog prvoligaša

U hrvatskoj javnosti vlada veliko zanimanje o budućnosti NK Osijeka nakon ishoda parlamentarnih izbora u Mađarskoj i Orbanova poraza, stoga se službeno oglasila predsjednica Alexandra Végh, čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Poštovani, političke promjene u Mađarskoj nemaju utjecaja na poslovanje NK Osijek. Klub od veljače provodi proces restrukturiranja temeljen na analizi upravljačkih i sportskih rezultata te se on nastavlja prema planiranoj dinamici. Promjene su dio jasno definirane strategije, usmjerene na stabilizaciju i jačanje sportske i tržišne pozicije kluba, uz kontinuiranu suradnju s postojećim partnerima i otvaranje prema novima. Klub pritom svake sezone osigurava nova sponzorstva, neovisno o političkim odnosima, čime dodatno potvrđuje svoju tržišnu relevantnost i profesionalnost - rekla je Veigh. 

Nakon što je Orban izgubio vlast u Mađarskoj, brzo su se počele širiti teorije o tome što će sada biti s Osijekom, no predsjednica Végh, koja je vlast preuzela prije dva mjeseca, smiruje situaciju i govori da neće biti prodaje kluba. 

