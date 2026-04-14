Mladi Hrvat mislio da ga čeka plaća od 2000 eura: Odgovori koje je dobio brutalno ga prizemljili

Pitanje kvalitete života u Hrvatskoj, osobito za mlade koji tek ulaze na tržište rada, sve je češća tema javnih i privatnih rasprava. Dok jedni ističu prednosti života u domaćem okruženju, drugi naglašavaju ekonomske izazove, visoke troškove i nesigurnost zaposlenja. Upravo je tko jedna objava na Redditu pokrenula raspravu o kvaliteti života u Hrvatskoj. Jedan korisnik je upitao - "Koliko je realno ostvariti dobar život u Hrvatskoj?"

Komentaru su se odmah krenuli nizati, ali jedan korisnik, koji ima i najviše rekcija na svoj komentar, temeljito je odgovorio - "Greška broj jedan ti je - Studiram računarstvo i mislim da ću relativno lako pronaći posao. Nećeš, trenutno je pokolj na tržištu, a ti si zelen kao rosa. Greška 2. Plaću očekujem oko 1500€ do 2000 uz par godina rada. Možeš ti očekivat koliko hoćeš, ako ne vrijediš toliko na tržištu; zvat ćeš plavi telefon i plakat. Greška 3. Ne bi volio ići u inozemstvo pa eto zanima me koliko je realno ostati živjeti ovdje.

Razmišljaš isključivo i misliš da si u geocentričnom sustavu. Sažetak – Mlad si i nadoći ćeš još. Počni stjecati radno iskustvo još za vrijeme fakulteta inače ćeš se grdo provesti.“ stoji u komentaru.

Daljnji komentari proširuju raspravu i nude različite perspektive, često vrlo direktno i bez uljepšavanja: „Moj savjet je da što prije kreneš raditi u struci, a čim se zaposliš kreni freelanceati uz posao. U Zagrebu i pogotovo Splitu se od plaće ne može živjeti.“ „Najbolji savjet, što prije kreni raditi jer fakultet ne znači ništa bez prakse.“ „Trenutno je u Hrvatskoj općenito život jako skup i težak za mlade. Pogotovo ako nemaš svoju nekretninu, najam će ti jesti 60–70% plaće. Ljudi uglavnom žive od kredita do kredita.“ „Faks ti više nije garancija za ništa. Masa ekipe sada ima faks i to više ne znači puno kao iskustvo.“ „Iskreno, prema opisu bih rekao da nemaš dobru predodžbu… 1500–2000 eura za prvi posao, teško.“

„Računalstvo je bilo ekstra do posljednjih 3–4 godine… to što ste si programirali da vam olakša život će vas na kraju zamijenit.“ „Mlad si i zabavljaj se. Zalijepi se za curu koja ima ćaću na dobrom položaju…“ „Završila dva fakulteta i sada s 5 godina staža plaća mi je 1800… mogu reći da sam sretnica jer imam naslijeđenu kuću.“ „Ja sam do nedavno bio u tvom mindsetu, baš sam se razočarao u hrvatsko tržište rada. Palim prvom prilikom.“

„Ako nisi ekstra lumen počet ćeš za 1200 kao i ostali, a dalje po zaslugama i sposobnosti navigiranja“ „Iskreno, krenuti od nule je u Hrvatskoj jako teško, skoro nemoguće.“ „Imam 3100€ mjesečno… živim s roditeljima i ode mi cijela plaća. Ne znam kako bih da imam dijete i kredit.“ „Ako u 2000 eura dodaš kredit i djecu, brzo shvatiš da ni 4000 ne bi bilo dosta.“ „Pare vrte poduzetnici… ti kao inženjer se boriš s konkurencijom iz Indije i AI-jem.“ „Smatram da su mladi danas u boljoj poziciji nego prije 10 godina… ali i dalje je teško do nekretnine.“ - stoji u komentarima.