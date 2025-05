UZNEMIRUJUĆE Pojavila se snimka na kojoj luđak gazi 50 osoba automobilom, ljudi su u šoku

Ukupno 27 osoba je prevezeno u bolnice, a među njima su dvije osobe u kritičnom stanju, od toga jedno dijete, nakon što se 53-godišnjak automobilom zabio u gomilu ljudi koji su svjedočili pobjedničkoj paradi Liverpoolovih nogometaša, objavljeno je na konferenciji za medije u Liverpoolu.

Zamjenica šefa liverpoolske policije Jenny Sims potvrdila je već prije objavljenu vijest da je na mjestu događaja uhićen 53-godišnji bijelac s područja Liverpoola, za kojeg policija misli da je upravljao vozilom kojim je ozlijeđeno gotovo 50 ljudi. Rekla je da je istraga u tijeku te da se utvrđuju činjenice koje su prethodile ovom incidentu. "Incident nije tretiran kao teroristički napad", izjavila je Sims te dodala da se radi o izoliranom slučaju.

A sada se na društvenim mrežama pojavila snimka koja pokazuje sav horor. Upozoravamo da je uznemirujuća.

Something truly awful happened in #liverpool although I’d like to note the crowd attacking car before it drove through it - which could be an attempt to escape🤷‍♂️ At least crowd of “usual suspects” will have their mouths shut now when it turned out driver was white-British. pic.twitter.com/80gUPVJqb0