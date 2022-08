Valdas poslao poruku koja će oduševiti vojsku navijača: Ove su utakmice najlakše...

Počinje europska sezona za Splićane. Hrvatski doprvak Hajduk i Vitoria Guimaraes, šestoplasirana ekipa portugalskog prvenstva prošle sezone, igrat će u četvrtak od 21 sat u Splitu, dok je uzvrat 10. kolovoza u Guimaraesu, gradu udaljenom 50 kilometata od Porta.

Danas su trener Valdas Dambrauskas i Filip Krovinović na tiskovnoj konferenciji najavili prvi Hajdukov europski ovosezonski susret u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Ispod možete pronaći pitanja i odgovore s konferencije, kao i video s konferencije.

Trener Hajduka nije imao puno uvodnih riječi te se odmah na konferenciji prešlo na pitanja novinara.

Protiv Varaždina ste loše igrali. Možete li podignuti svoje igrače za Vitoriju?

- Tu potpuno preuzimam odgovornost na sebe. Bili smo dobrih prvih 15 minuta, a onda smo samo nestali i nije nas bilo nigdje. Sredinom drugog dijela smo odlučili da idemo uzeti tri boda i rješavati probleme s igrom kasnije. Vjerujem da ćemo sutra vidjeti drugačiju momčad. Imamo odgovornost prema navijačima koji će doći i vjerujem da ćemo biti dobri - rekao je trener Hajduka.

Izgleda kao da više igrate na tranziciju nego na posjed. Je li to vaš plan?

- Ne, nije to naša ideja. Ne želim da Hajduk bude tranzicijska momčad i želim da budemo dominantni. Nije mi lako odgovoriti na to zašto smo onako slabo igrali protiv Varaždina, nemam objašnjenje, ali to nam svakako nije bio cilj. Mi želimo igrati samo nogomet u kojem imamo posjed, kontoliramo i dominiramo. Čeka nas vrlo dobar portugalski klub koji voli igrati s loptom, neće im ju biti lako oduzeti, ali mi želimo biti šefovi na terenu - najavljuje susret Litavac.

Kakva je situacija sa stoperom Josipom Elezom? Hoće li igrati novi stoper Chidozie Awaziem?

- Situacija s Elezom je jako dobra. Ne znam zašto pitate. Imao je malih problema s ozljedom, ali spreman je, trenira i želi igrati. Što se novog stopera tiče, nikad ne otkrivam sastav prije utakmice. Imao je tek dva treninga, danas će imati treći. Vrlo smo sretni da je tu, bit će na popisu za sutrašnju utakmicu - rekao je Dambrauskas.

Tko će biti spreman za utakmicu?

- Mogu reći da Nikole Kalinića i Marca Fossatija neće biti.

Hoće li ključ utakmice biti kako će tko izdržati fizički napor po ovim vremenskim uvjetima?

Fizička sprema je nešto što se gradi iz dana u dan. Zato pričamo o ritmu utakmica koji nas muči kad nemamo stalni podražaj s natjecateljskim utakmicama. Nismo u vrhunskoj formi, ali smo na razini na kojoj možemo igrati kako treba.

Biste li bili zadovoljni remijem?

Naravno da s remijem ne bih bio zadovoljan. Naš cilj je odigrati najbolju moguću utakmicu i učiniti naše navijače zadovoljnima prije uzvrata.

Kako ste se psihološki pripremali za ovu utakmicu?

U ove tri službene utakmice koje smo igrali nismo bili na našoj razini i igrači to znaju, ali vjerujem da ćemo se kroz utakmice dizati. Psihološki dio ne smijete odvajati od toga. Europske utakmice na punom Poljudu su najlakše za trenera. Kad uđete u svlačionicu i imate preko 20 igrača koji su spremni dati sve za dres Hajduka. Ako nekoga treba motivirati za sutrašnju, onda ne znam o čemu uopće pričamo.

Jeste li pričali s Tonijem Borevkovićem (donedavni igrač suparnika Vitorije te sadašnji igrač Hajduka) i koliko vam je pomogao?

Uvijek pričamo s ljudima, ne samo s Tonijem. Vjerujte mi da smo dobili sve informacije koje je moguće dobiti.