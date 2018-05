Zlatko Dalić objavio popis igrača koje vodi na Svjetsko prvenstvo!

Izbornik Zlatko Dalić danas je objavio popis od 24 igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. To su nogometaši koje će povesti na pripreme, ali još uvijek postoji mogućnost zamjene.

Dalić je nedavno istaknuo 32 imena na koja računa, a sada su otpala čak osmorica nogometaša. Konačni popis igrača za Svjetsko prvenstvo mora biti prijavljen Fifi do 4. lipnja, a nakon toga moguća je zamjena ozlijeđenih igrača do 24 sata prije prve utakmice koju Hrvatska igra 16. lipnja protiv Nigerije.

