Osobe godine BiH nogometni izbornici Dalić, Halilhodžić, Petković i Krstajić!

Milijuni pred malim ekranima i tisuću ljudi u dvorani Kosače u Mostaru pratili su 17. Večernjakov pečat, izbor osoba koje su obilježile proteklu godinu u Bosni i Hercegovini. Ponovno su iz Mostara u svijet otišle poruke nade i ohrabrenja, kao i slika pozitivne BiH. Večernjakov pečat prenosilo je nekoliko televizija iz zemlje i okruženja, uz partnere BHRT i HRT, a praktički, preko servisa, Večernjakov pečat pratio se i preko interneta.

Značaj Pečata za društvo

Također, deseci radijskih postaja u svoj program uvrstili su prijenos događaja godine u BiH. Osobite emocije pobudilo je priznanje u kategoriji “Ponos BiH”, kada je na pozornicu izišla tetka Zilha iz Pučke kuhinje “Stari Grad”, a koja je preuzela priznanje za pokojnog Agana Hodžića, dobročinitelja koji je posthumno ostavio milijun KM pučkim kuhinjama “Stari Grad”, “Merhamet” i “Crveni križ”. Govor tetke Zilhe prepun topline za sve ljude mnogima je izmamio suze na oči. Nakon prvog uručeno je priznanje u podkategoriji “Pothvat” za Dajanu Đurić, visokoobrazovanu dimnjačarku iz reda romske populacije i zaposlenicu u Vladi Distrikta Brčko koja se bori za prava svog naroda. Simpatična Dajana došla je upravo u dimnjačarskoj odori i istaknula kako, unatoč novom poslu, od svoje prve ljubavi - dimnjačarstva ne namjerava odustati te i dalje želi ljudima donositi sreću.

Nakon nje uručeno je priznanje u podkategoriji “Uspjeh”, a “Ponos BiH” su sestre Čuljak čija priča nakon 33 godine dobiva i filmski epilog. Unatoč hendikepu koji im je donio pad u provaliju te boravku 7 dana i 8 noći na -27 Celzijevih stupnjeva u jednoj od najhladnijih zima na ovim prostorima, volju za životom Draženka i Šima nikad nisu izgubile. Upravo je Draženka iz Kanade, u kojoj sestre danas žive, došla primiti nagradu i obratiti se nazočnima. Za gospodarstvenika godine izabran je prvi čovjek AS grupe Rusmir Hrvić. Moćni gospodarstvenik zapošljava 4500 ljudi, a brendovi poput Klasa i Vispaka svoje proizvode plasiraju u čitavu BiH i inozemstvo. Također, angažirani su na pomoći lokalnoj zajednici, a osobito mladima. Sportaš godine je bh. tenisač Damir Džumhur koji je uspjesima pokorio Rusiju osvojivši turnire u Sankt-Peterburgu i Moskvi, dok je Večernjakov pečat za sportski uspjeh otišao u ruke legendarnog Bake - Blaža Sliškovića koji je lani osvojio naslov u bh. ligi sa Zrinjskim, a ove godine je to ponovio.

U kategoriji "Kultura" Večernjakov pečat pripao je bosanskohercegovačkom Michelangelu Safetu Zecu, jednom od najvećih živućih stvaratelja, čija djela impresioniraju i papu Franju. U kategoriji "Međupolitički dijalog" Večernjakov pečat dobila je ministrica financija FBiH Jelka Milićević, dok je priznanje "Lokalni lider" otišlo u ruke načelnika Prnjavora Darka Tomaša. Kada je javna uprava u pitanju, Večernjakov pečat otišao je u ruke prvog čovjeka Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH.

Uspješni, a iz BiH

U kategoriji “Naše gore list” priznanje je pripalo Pavi Zubaku, jednom od najuspješnijih hrvatskih gospodarstvenika koji je u vrhu udruge “Prsten”. Večernjakov pečat u kategoriji “Znanost” otišao je u ruke rektora zagrebačkog Sveučilišta Damira Borasa, rođenog Ljubušaka, dok je šefu Klinike za opekline, rekonstruktivnu, plastičnu i kirurgiju šake KMB Bogenhausen u Munchenu uručen Večernjakov pečat za medicinu. Vrijedi naglasiti da je on izravno iz Njemačke sletio na zrakoplovnu pistu i došao na Pečat. Za međureligijski dijalog Večernjakov pečat dobio je paroh Marko Gojačić. Uručena su i posebna priznanja, i to Miri Džakuli za doprinos financijskoj stabilnosti BiH te Larsu-Gunnaru Wigemarku, šefu Izaslanstva EU u BiH i posebnom predstavniku EU. I naposljetku, osobama godine proglašeni su nogometni izbornici koji su Bosnu i Hercegovinu učinili planetarno prepoznatljivom, a ni jedan nije izbornik bh. reprezentacije. Tako je Livnjak Zlatko Dalić preporodio nogometnu naciju Hrvatske i preko doigravanja uvjerljivo je odveo na Svjetsko prvenstvo. Vahid Halilhodžić jedno je od najjačih nogometnih i trenerskih imena s ovih prostora. On je Japanu donio nastup na Mundijalu u Rusiji. Treći trener je Vladimir Petković koji je skupio rekordan broj bodova u kvalifikacijama te je švicarsku “Legiju stranaca” naštimao kao “švicarski sat” i vodi je na Svjetskom prvenstvu. Četvrto izborničko ime je Mladen Krstajić, nekad sjajni nogometaš, koji kao izbornik gradi put uspjeha s reprezentacijom Srbije. I ovogodišnji Večernjakov pečat još se jednom pokazao kao događaj kojeg se s pravom naziva “europskim Oscarom”. Iz Mostara su poslane slike pozitivne BiH o kojima će se još dugo pričati, barem do idućeg Večernjakova pečata, na kojemu je Direkcija već počela raditi.

