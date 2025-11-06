UŽIVO Rijeka na Gibraltaru lovi drugu uzastopnu europsku pobjedu: Sanchez iznenadio izborom napadača

PISALI O IZGLEDU

Španjolci šokirani onime što su vidjeli u Maksimiru, ne mogu vjerovati da će tamo večeras igrati

O Zagrebu se napisali kako je hrvatska prijestolnica 2020. godine 'pretrpjela, ne samo globalnu pandemiju koronavirusa, već da stvar bude gora i snažan potres koji je teško oštetio nekoliko građevina u gradu, pa tako i temelje stadiona Maksimir.'