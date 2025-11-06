Naši Portali
LINCOLN - RIJEKA

UŽIVO Rijeka na Gibraltaru lovi drugu uzastopnu europsku pobjedu: Sanchez iznenadio izborom napadača

HNK Rijeka/Vigo Mavrović
06.11.2025. u 19:59
Utakmicu 3. kola Konferencijske lige između Lincoln Red Impsa i Rijeke pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
LINCOLN RED IMPS
-
RIJEKA
Konferencijska liga - 3. kolo, 21.00, Europa Point, Gibraltar
SASTAVI

LINCOLN: Hankins - Kolega, Lopes, Mandi, Toscano - De Barr, Rutjens, Dabo - Toni, Villacanas Kike Gomez
 

Rijeka: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Petrovič, Husić, Devetak - Ndockyt, Vignato, Fruk, Thaqi - Jurić

Iznenađenje u sastavu Rijeke zasigurno je Ante Matej Jurić kojeg je Victor Sanchez gurnuo od prve minute iako nije nastupio i u jednoj od posljednje tri Rijekine utakmice

LJESTVICA

Evo kako sada izgleda ljestvica Konferencijske lige:
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je utakmica 3. kola Konferencijske lige u kojoj Rijeka gostuje na Gibraltaru protiv Lincoln Red Impsa.

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Banana man
Banana man
20:55 06.11.2025.

"nezgodni teren" je zrinski preplivao s 5:0 nedavno. kaj počinju već opravdanja?

Avatar barba_arba
barba_arba
20:08 06.11.2025.

Kolega i Dabo igraju. Kolega je sa Ugljana, a Dabo je sa Paga

