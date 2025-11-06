UŽIVO Rijeka na Gibraltaru lovi drugu uzastopnu europsku pobjedu: Sanchez iznenadio izborom napadača

LINCOLN: Hankins - Kolega, Lopes, Mandi, Toscano - De Barr, Rutjens, Dabo - Toni, Villacanas Kike Gomez
Rijeka: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Petrovič, Husić, Devetak - Ndockyt, Vignato, Fruk, Thaqi - Jurić
Iznenađenje u sastavu Rijeke zasigurno je Ante Matej Jurić kojeg je Victor Sanchez gurnuo od prve minute iako nije nastupio i u jednoj od posljednje tri Rijekine utakmice
Evo kako sada izgleda ljestvica Konferencijske lige:
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je utakmica 3. kola Konferencijske lige u kojoj Rijeka gostuje na Gibraltaru protiv Lincoln Red Impsa.
Kolega i Dabo igraju. Kolega je sa Ugljana, a Dabo je sa Paga
Evo koji je raspored Dinama do kraja Europske lige i koliko bodova mu treba za prolaz
Projekcije s početka sezone su govorile da će Dinamo nakon prva četiri kola imati šest bodova, pa se tako može zaključiti da se u prvoj polovici glavne faze očekivani saldo premašio za jedan bod
Dinamo doživio debakl kakav nije nikad u povijesti, razbijen je na domaćem terenu (0:3)
Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili sa 3-0. Dva gola je zabio Pablo Duran (4, 44), dok je Sergi Dominguez (28) zatresao vlastitu mrežu.
Evo koliko je Dinamo zaradio u Europskoj ligi, novac će mu dobro doći za pojačanja
Uefa je za ovu sezonu Europske lige pripremila ukupno 565 milijuna eura nagradnog fonda, od čega je 155 milijuna zajamčeno za 36 klubova koji su izborili plasman.
Ovakvu katastrofu Dinamo ne pamti: Celti uspjelo ono što na Maksimiru nije ni europskim velikanima
Pamtimo težak poraz protiv Lyona u Ligi prvaka 2011., ali tada je Dinamo čak vodio na poluvremenu s 1:0 golom Matea Kovačića
VIDEO Nemilosrdno trpaju gosti: Celta zabila i treći pogodak
Kao i kod prvog pogotka, Iago Aspas je presjekao dodavanje, ali ovoga puta Brune Gode
VIDEO Dinamo u velikim problemima: Pogledajte pogodak za povećanje vodstva gostiju
Igrač Bayerna na posudbi u Celti, Bryan Zaragoza, prošao je pokraj Theophile-Catherinea na desnoj strani te uputio ubačaj...
VIDEO Pogledajte veliku grešku Dinamove obrane koja je dovela do vodstva Celte
Gosti iz Španjolske šokirali Dinamo na samom početku.
Ronaldo otkrio kojim se sportašima najviše divi, posebno je istaknuo dvije zvijezde iz regije
Da sada igram u Premier ligi, za veliku momčad, postigao bih jednako toliko golova. Samo nastavljam raditi svoj posao
Španjolci šokirani onime što su vidjeli u Maksimiru, ne mogu vjerovati da će tamo večeras igrati
O Zagrebu se napisali kako je hrvatska prijestolnica 2020. godine 'pretrpjela, ne samo globalnu pandemiju koronavirusa, već da stvar bude gora i snažan potres koji je teško oštetio nekoliko građevina u gradu, pa tako i temelje stadiona Maksimir.'
"nezgodni teren" je zrinski preplivao s 5:0 nedavno. kaj počinju već opravdanja?