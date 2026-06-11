Jadranaši kreću po četvrti naslov u nizu, žapci imaju prednost domaćeg terena

Nakon što su naslove prvaka države osvojili nogometaši Dinama, rukometaši Zagreba, odbojkaši Mladosti i sada košarkaši Cibone, takvo što sportski Zagreb očekuje i od vaterpolista Mladosti. Jer po sastavu kojeg ovaj klub ima to ne bi smjelo biti neostvarivo. Štoviše, moglo bi se reći da žapci u ovu finalnu seriju sa splitskim Jadranom ulaze kao favoriti.

Prva utakmica igra se u ovaj petak na plivalištu uz Savu (18.30) jer se Mladost izborila za prednost domaćeg terena.

- Sretni smo konačno kreće finalna serija i da počinje završni boj. Atmosfera u momčadi je dobra, nemamo ozlijeđenih igrača. Splićani su u natjecateljskoj formi jer su igrali finale Eurokupa s Marseilleom, utakmice visokog intenziteta, i zato smo mi sparirali s Primorjem da vratimo igrački tonus. Ono što je sigurno jest da nas očekuju teške utakmice i dobre utakmice - kazuje trener mladostaša Hrvoje Hrestak koji je ovako odgovorio na pitanje kako će na ovaj finale i motivaciju određenih igrača utjecati to što su iz obje momčadi već najavljeni odlasci u druge klubove, prvenstveno inozemne.

- Sve su to profesionalci i to neće utjecati na kvalitetu njihovih izvedbi. Pa mađarski klubovi to rješavaju već u veljači.

Ako netko dobro poznaje igrače Jadrana onda je to svakako Luka Bukić koji je, pretprošle sezone, braneći boje tog kluba osvojio i naslov prvaka Hrvatske.

- Skup je to odličnih pojedinaca koji su dobro posloženi. Na vratima imaju sjajnog Bijača, najbolji igrači su im Fatović i Butić, i prijetit će nam iz kontri i zato moramo biti mirni u našim napadima. U drugoj polufinalnoj utakmici protiv Juga odigrali smo jednu od najboljih utakmica sezone pa se nadam da ćemo zadržati tu razinu.

Za razliku od uzvratne utakmice s Marseilleom, Jadran će u ovoj seriji imati na raspolaganju Lorena Fatovića za kojeg je Bukić kazao:

- Fatović je već nekoliko godina naš najbolji vaterpolist no mi imamo odlične defenzivce i u početku će ga, vjerojatno, čuvati Ante Vukičević.

A čovjek kojeg će dopasti ta čast da čuva najboljeg suparničkog igrača vratio se iz ozljede i spreman je za maksimalan angažman.

- Išao sam na toaletu meniskusa i ta noga je funkcionalna. No, primarno je da se cijela momčad dobro osjeća.

Vukičević je godinama igrao za Marseille, klub koji je nadjačao Jadran u nedavnom finalu Eurokupa.

- Meni je drago zbog Marseillea ali bi mi bilo draže da je trofej osvojio hrvatski klub. Bio je to sraz dviju izrazito domaćinskih ekipa a Fatovića je u sastavu Jadrana svojom fantastičnom predstavom nadomjestio Zvonimir Butić.

Ako je Jadran već etiketiran kao domaćinska ekipa od kolikog je onda značaja to što Mladost ima prednost domaćeg terena?

- Drago mi je da imamo prednost domaćeg terena jer lijepo je igrati pred domaćom publikom. To jest mala prednost ali ne čini presudnu razliku.

Tako zbori Luka Bukić koji ovako odgovara na pitanje bi li mu bilo slađe osvojiti naslov pred gostujućim ili svojim navijačima. Cibonin kapetan Krešo Radovčić kazao je da je njemu veći gušt bio osvojiti naslov u Zadru.

- Ja bih više volio u Zagrebu jer bi to značilo da smo osvojili u tri utakmice. Ili u pet. Ali ako mogu birati, radije u tri.

Dakako, svjesni su mladostaši da su jedno želje a drugo će biti stvarnost koju će pružiti u igri. A namjerit će se na trostrukog uzastopnog prvaka Hrvatske koji dolazi u Zagreb s namjerom da već ovog petka napravi "break" i tako napravi prvi, veliki, korak prema četvrtom naslovu u nizu.

Rekorder po broju osvojenih naslova prvaka je dubrovački Jug (17) a na toj vječnoj listi druga je Mladost s 11 naslova a Jadran treći s tri osvojena u posljednje tri sezone. Dvaput je prvakom bilo riječko Primorje a jednom splitski POŠK.