UŽIVO Kiša penala u Andaluziji: Sučić zabio, ali i promašio, mrežu tresao i Rakitić! Ronaldo strijelac u Švicarskoj

Na otvaranju grupne faze Lige prvaka u terminu 18:45 na travnjake su kročili u Andaluziji Sevilla i RB Salzburg, a u Švicarskoj je na travnjak Young Boysa izašao Manchester United.

Upravo je susret u Španjolskoj strašno dramatičan od prve minute. Naime, dosuđena su čak četiri penala. Diego Carlos srušio je Adeyemija na rubu šesnaesterca, a nakon pregleda snimke utvrđeno je da se radi o penalu. Isti je igrač uzeo loptu i pucao u donju lijevu stranu, ali je promašio.

Nakon prvog promašenog penala, Navas je gurnuo Adeyemija koji je lagano pao, a sudac je pokazao na penal kojeg su gosti pretvorili u gol. Loptu je uzeo mladi Luka Sučić i hladno zabio! Lijepo je to napravio mladi hrvatski reprezentativac.

Treći penal na utakmici stigao je kada je domaći golman srušio Adeyemija. Opet je šansu za šut s bijele točke dobio Luka Sučić, ali je ovoga puta promašio, odnosno, pogodio je lijevu stativu!

Do kraja prvoga dijela još jednom smo gledali šut s 11 metara. Napravio je prekršaj gostujući stoper, ali to nije vidio sudac Kulbakov sve dok mu nisu javili iz VAR sobe da pregleda snimku nakon čega je i dosudio penal, a loptu je uzeo Ivan Rakitić i - zabio!



Na drugoj je utakmici Bruno Fernandes odlično kroz obranu uposlio Ronalda koji je zabio za vodstvo Uniteda u Švicarskoj.

