VIDEO 'Kalinić je u povijesnom istupu potresao temelje Hajduka i njegov model upravljanja'

STVARI IZMIČU KONTROLI

Kalinićev istup pokrenuo je lavinu! Na pomolu masovni egzodus s Poljuda, odlazi i Rakitić?

Nekako sumnjamo da će se dogoditi baš to da Ivan Perišić zaigra za Lokomotivu, ali nakon svega što se izdogađalo na njegovoj relaciji s Hajdukom ni to ne zvuči do kraja nemoguće.